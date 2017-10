Week-end bogat în oferte culturale la Constanţa

Week-end bogat în oferte culturale la Constanța

Spre deosebire de alte finaluri de săptămână, când constănțenii efectiv nu aveau ce să aleagă pentru a pleca din fața televizorului, de data aceasta, instituțiile culturale s-au întrecut în oferte alese - cum spune o vorbă din popor - „pe sprânceană”.Intrare liberă la „Lucia di Lammermoor“Sâmbătă, 23 martie, începând cu ora 19, melomanii constănțeni sunt invitați ca, timp de două ore și jumătate, să evadeze din fața televizorului pentru a lua loc în fotoliile Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” la cea de-a treia reprezentație gratuită care încheie seria inițiată de această prestigioasă instituție de cultură.„Lucia di Lammermoor” este o operă în trei acte de Gaetano Donizetti, după un libret de Salvatore Cammarano, bazat pe romanul lui Walter Scott „The Bride of Lammermoor”. Capodoperă a romantismului italian, una dintre ultimele mari creații preverdiene, în care belcanto-ul este investit cu valențe expresiv-dramatice, ea este cea mai celebră tragedie donizettiană. Premiera operei a avut loc la 26 septembrie 1835 la Napoli, Teatro San Carlo. Ea s-a soldat cu un succes imens și datorită cântăreților Fanny Tacchinadri-Persiani (Lucia) și Gilbert Duprez (Edgardo). Triumful s-a repetat la Viena (1837), Paris (1837), Londra (1838), Amsterdam (1839), New Orleans (1841), New York (1843).Din distribuția de la Constanța vor face parte soliști japonezi precum Yoko Takahashi (Lucia), Hirofumi Kawano (Enrico), Toshiya Yabuuchi (Edgardo), împreună cu Doru Iftene (Arthuro), Lucia Mihalache (Alisa), Bogdan Sandu (Normanno). Dirijor Yuta Takahashi (Japonia).„Ora de aur a Parisului“Compania de Balet din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” reia duminică, 24 martie, de la ora 19, premiera poemului vocal-coregrafic „L’heure d’or de Paris”, în regia, scenografia și coregrafia cunoscutului prim-solist Horațiu Cherecheș. Este al doilea spectacol de acest gen din repertoriul Companiei de Balet, premiera având loc în cadrul Festivalului de Operă și Balet la 10 noiembrie 2012.Poemul „L’heure d’or de Paris”, în traducere „Ora de aur a Parisului”, dorește să aducă în inimile spectatorilor prin intermediul balerinilor, dar și al soliștilor vocali, puțin din farmecul și romantismul Parisului, muzica aparținând unor cunoscuți compozitori francezi clasici și contemporani cum ar fi: Massenet, Debussy, Ravel, Saint Saens, Edith Piaf, Jacques Brel, Pierre Delanoe, Claude Lemesle, Serge Gainsbourg.Partea a doua a spectacolului va dezvălui o concepție deosebită a acestui proiect, având în vedere muzica susținută live de Daniela Vlădescu, Bianca Ionescu (București) și Marius Eftimie.Distribuția spectacolului îi cuprinde pe: Amalia Mîndruțiu, Eliza Maxim, Rie Aoyagi, Delia Luca, Laima Costa, Kanoko Suzuki, Costea Ayla, Yukimi Otsuka, Horațiu Cherecheș, Adrian Mihaiu, Sergiu Dan, Mihai Pâslaru, Sorin Gâlcă și Gigel Ungureanu - prim solist Opera București.Asistent coregrafie: Monica Cherecheș; regie de culise: Gelu Râpă.Biletele se pot procura de la casa de bilete din incinta teatrului, în seara spectacolului, între orele 18-19, prețul acestora fiind de 20 lei pentru elevi, studenți și pensionari și 40 de lei.Teatrul de Stat sărbătorește Ziua Mondială a TeatruluiSâmbătă, 23 martie, de la ora 19, Teatrul de Stat din Constanța a programat spectacolul „Gaițele”, de Al. Kirițescu, în regia artistică a lui Lucian Iancu. În distribuție: Dana Dumitrescu, Maria Lupu, Cristina Oprean, Luiza Martinescu Toma, Lana Moscaliuc, Andu Axente, Laura Iordan, Remus Archip, Adrian Dumitrescu, Mirela Pană, Liliana Bărăscu, Gelu Ciobanu, Claudia Mihuț, Gabriel Neață. Prețul biletelor este de 25 lei.Duminică 24 martie, de la ora 19, este reprogramată ultima premieră a acestui teatru, care se joacă cu casa închisă, semn al aprecierii de care se bucură din partea spectatorilor constănțeni. Piesa „Desculț în parc” de Neil Simon este dedicată Zilei Mondiale a Teatrului, care se sărbătorește în fiecare an pe 27 martie și îi va avea în distribuție pe Florina Stănculeț, Tani Ștefu, Nina Udrescu, Liviu Manolache, Gelu Ciobanu. Prețul biletelor este de 30 lei.„Porcușorul năzdrăvan“ vine la Teatrul pentru copiiNu i-am uitat nici pe cei mici, cărora Teatrul pentru copii și tineret le-a pregătit îndrăgita poveste românească a lui Ion Creangă „Povestea porcului”, în dublă reprezentație.Așadar, duminică, 24 martie, de la orele 11 și 12,30, Rovena Paraschivoi, Daniela Manolache, Grațian Prisăcariu îi așteaptă pe micuții cu vârste până în 8 ani la o oră de umor, muzică antrenantă și virtuozitate actoricească.