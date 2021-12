Webinar despre sănătatea mintală în România, organizat de Universitatea „Ovidius”

Vineri, 10 decembrie, de la ora 15:00, Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) organizează evenimentul „Romania’s Mental Health System: Opportunities and Threats”, informează prof. univ. dr. Ionel Melenco, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport.Potrivit sursei citate, participarea la eveniment este gratuită, manifestarea făcând parte din activitățile proiectului ”European Alliance for Sport and Mental Health (EASMH)”, cod 622832-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP, finanţat cu 398. 450 de euro, prin Programul Erasmus Plus:„În cadrul reuniunii vom avea o masă rotundă în cadrul căriea osă discutăm despre funcționarea serviciilor de sănătate mintală în România și modul în care organizațiile sportive se pot implica în această zonă, scopul fiind acela de a face primii pași în crearea unei alianțe naționale, a profesioniștilor în domeniul sportului și al sănătății mintale, care să contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ulterior, cu sprijinul partenerilor, preconizăm extinderea alianței pe plan la nivel internațional. La eveniment vor participa specialiști români în sănătate mintală, din sectorul public şi privat și invitați din străinătate”, a declarat prof. univ. dr. Ionel Melenco.Întâlnirea se va desfășura online, pe platforma Webex Meetings: https://ovidius.webex.com/meet/melenco.ionelProiectul EASMH include, pe de-o parte, activități de sensibilizare axate pe valoarea adăugată a sportului și a activității fizice în psihiatrie, iar pe de alta, acțiuni ce promovează sinergii inovatoare între organizațiile sportive și domeniul sănătății, fiind implementat în perioada 01.01.2021-31.12.2023, în cadrul unui consorţiu din care fac parte Universitatea Ovidius din Constanţa (România), European Culture and Sport Organization (Italia - lider de proiect), European Platform for Sports and Innovation (Belgia), Everton in the Community (Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord), Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italia) și Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (Finlanda).