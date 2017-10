Vulpescu: "Sunt festivaluri care pun România pe harta lumii"

Ionuț Vulpescu, ministrul Culturii, a declarat miercuri că Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) se numără printre evenimentele culturale majore care pun România „pe harta Europei și a lumii”, iar autoritățile ar trebui să găsească o formulă pentru a susține „și prin bugete multianuale” aceste manifestări.Vulpescu a participat, alături de președintele Institutului Cultural Român, Radu Boroianu, la conferința de presă susținută de organizatorii FITS. El a apreciat că anul acesta, pentru România, „urmează o perioadă fastă”, în care a inclus Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) și Festivalul George Enescu. „Am vorbit foarte mult de patrimoniu, în sensul muzeelor, dar mai puțin de aceste instituții de cultură vie, de patrimoniul imaterial, iar FITS s-a impus”, a spus ministrul Culturii.Ionuț Vulpescu a considerat că statul român ar trebui să se implice „și prin bugete multianuale” în susținerea evenimentelor culturale majore. „Festivalul crește de la an la an și cred că și interesul statului român trebuie să crească pe măsura acestei dimensiuni europene pe care o are acest festival și așa cum o au încă două-trei momente de vârf. Și cred că ar trebui să găsim o formulă prin care să susținem și prin bugete multianuale toate eforturile organizatorilor astfel încât să rezolvăm cât se poate, totul să devină predictibil (...) Sunt momentele care pun România pe harta Europei și a lumii și depinde de noi să ajutăm”, a adăugat Vulpescu.La rându-i președintele ICR, Radu Boroianu, a vorbit despre o modalitate de susținere a marilor festivaluri românești, bazată pe un calendar extins.„Sensul real al ICR este să promoveze țara noastră prin creativitate. (...) M-am bucurat să îl aud pe ministrul Culturii spunând că speră în programe multianuale. E ceea ce voi prezenta și eu, peste o zi, două — planuri multianuale, pentru că numai așa putem să consolidăm această creativitate românească", a adăugat Boroianu.Președintele FITS, Constantin Chiriac, a spus că, în prezent, evenimentele culturale nu pot fi finanțate, în România, din fonduri europene. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se desfășoară între 12 și 21 iunie.