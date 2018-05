Vreți să vedeți un film bun la Cityplex Tomis? Mergeți la "Lumea femeilor dezlănţuite"

Vreți să vedeți un film bun la Cityplex Tomis? Mergeți la "Lumea femeilor dezlănțuite"

Și în această săptămână, Cinema Cityplex Tomis vă așteaptă la film, cu o mulțime de tituluri interesante. Unul dintre acestea este „Operațiunea Ham- Ham”, cu Natasha Lyonne, Alan Cumming, Will Arnett, Gabriel Iglesias.În această peliculă, timp de 92 minute, eroul principal, un câine polițist rottweiler, pe nume Max trebuie să lucreze sub acoperire deghizat ca un câine de expoziție, într-un show de prestigiu, împreună cu partenerul său uman Frank, pentru a preveni un dezastru. Solitarul Max și partenerul său FBI investighează răpirea unui pui panda de către o rețea secretă de comercianți ilegali de animale.Curând, cei doi primesc o informație despre faptul că rețeaua criminală intenționează să-l vândă la prestigioasa expoziție „Eastminster Dog Show” și că plănuiesc, totodată, un atac în cadrul galei. Pentru a lucra sub acoperire și a le dejuca complotul, masculul Max trebuie să îndure o transformare completă: băi de nămol, lecții de balet, ceară braziliană. În mâinile noului său antrenor uman, Frank, Max învață că încrederea în ajutorul altora poate, uneori, să fie mai satisfăcătoare decât să lucreze singur.Un alt film care merită văzut este „Clubul femeilor dezlănțuite”, cu Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia. În această comedie, regizorul a adus în prim plan viața a patru prietene foarte bune și schimbările care se produc în viața lor atunci când în clubul lor de lectură se citește „Fifty Shades of Grey”. La acel moment, ele sunt catapultate într-o serie de alegeri și decizii scandaloase.Mai mult decât atât, de la descoperirea unei noi romanțe, la reaprinderea unor flăcări vechi, ele se inspiră reciproc pentru a face din capitolul următor, cel mai bun capitol al vieții lor.Desigur, nici titlul „O poveste Starwars” nu trebuie omis. În acest film, Emilia Clarke, Donald Glover, Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Paul Bettany și Thandie Newton călătoresc într-o galaxie îndepărtată, alături de nava „Millennium Falcon”. Toți pornesc într-o o nouă aventură uimitoare, cu cel mai iubit mercenar din galaxie. „România neînblânzită”, în schimb, cu Victor Rebengiuc este un film documentar, care se va derula pe durata a 90 de minute.Pelicula ne arată că în inima Europei există o viață naturală fabuloasă: o explozie a sălbăticiei, care reprezintă căminul a nenumărate vietăți. Munții infiniți, pădurile străvechi, apele nesfârșite, toate acestea găzduiesc creaturi de referință pentru bătrânul continent. Acestea sunt ținuturi ale frumuseții și sălbăticiei, unde destinele sunt dictate de anotimpuri. În plus, creaturi parcă desprinse din legendă trăiesc în libertate, iar aici animalele se luptă pentru supraviețuire.