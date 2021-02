Vreți o carieră în Armată? Școlile militare fac înscrieri!

„Pentru înscriere în vederea parcurgerii procesului de selecție și admitere, trebuie să contactați biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțineți cu domiciliul. Vă puteți înscrie și online. Întrebați personalul recrutor cum trebuie să procedați, ce documente trebuie să trimiteți și la ce adresă de e-mail”, au transmis reprezentanții M.Ap.N.



Astfel, la cele cinci colegii naționale militare sunt disponibile 600 de locuri, 120 de locuri în fiecare colegiu: Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova și Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” , Constanța.





„Învățământul liceal militar este gratuit și are ca misiune pregătirea științifică și umanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal, pe filiera vocațională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică”, au mai arătat militarii. Printre criteriile specifice de recrutare se numără: cei interesați trebuie să aibă cel mult 16 ani împliniți în 2021 și să fie absolvenți ai clasei a VIII-a. Înscrierile se fac până pe 5 martie.





Totodată, cei interesați să devină subofițeri se pot înscrie pentru unul dintre cele 591 de locuri din cele patru școli militare: Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre "Basarab I" din Pitești (1 an) - 373 de locuri, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia" din localitatea Boboc, județul Buzău (1 an) - 68 de locuri, Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu (1 an) - 102 locuri, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică din Chitila, județul Ilfov (1 an) - 48 de locuri. „Se pot înscrie elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în anul 2021. Candidații pentru armele „auto“, „geniu“ și „tancuri“ trebuie să posede permis de conducere auto valabil, categoria B și C, eliberat de către autoritățile române”, au precizat reprezentanții M.Ap.N.





Totodată, se fac înscrieri și pentru viitorii maiștri militari, până pe 29 aprilie, în prezent fiind disponibile 484 de locuri la nivelul celor cinci școli militare din țară. Dintre acestea, 101 locuri sunt la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral I. Murgescu" din Constanța (2 ani). Se pot înscrie, de asemenea, elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în anul 2021. Pentru anumite arme și specialități militare, candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală, vor parcurge probe suplimentare medicale și/sau psihologice, astfel: candidații pentru marină - la Centrul de Medicină Navală din Constanța; candidații pentru locurile care presupun desfășurarea activităților aeronautice militare - la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială din București.





Unitățile de învățământ militar din întreaga țară au demarat procesul de înscriere a tinerilor interesați să urmeze o carieră în Armata României.