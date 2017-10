"Vremuri - Remember the 60s", cu Nicu Covaci şi Moni Bordeianu

"Vremuri - Remember the 60s", cu Nicu Covaci și Moni Bordeianu

Cei doi fondatori Phoenix, Nicu Covaci și Moni Bordeianu, apar în cadrul conceptului „Vremuri – Remember the 60s”, într-o ipostază rar întâlnită în decursul carierelor artistice, atât în privința repertoriului, cât și din punct de vedere al modalității de prezentare. Astfel, sâmbătă, 14 martie 2015, ora 21.30, Moni Bordeianu se întoarce în fața publicului împreună cu The Beatles, Rolling Stones, The Doors, Kinks, Byrds, Yes. Ascultătorii care iubesc rock-ul clasic îi vor putea urmări, la Club Phoenix, într-o interpretare de excepție a unei muzici de calitate, mereu actuale. Pe scenă, alături de Moni Bordeianu și Nicu Covaci vor urca Dzidek Marcinkiewicz (keyboard, bass) și Roxana Zanga (tobe).