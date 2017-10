Vrem preotul înapoi!

Sute de enoriași din localitatea constănțeană Viișoara s-au revoltat din nou, marți seară, în semn de protest față de decizia Arhiepiscopiei Tomisului prin care preotul paroh din sat a fost suspendat din funcție. Oamenii s-au adunat în fața bisericii și s-au arătat supărați după ce, în urmă cu două săptămâni, Arhiepiscopia Tomisului a trimis în localitate un al doilea preot, care însă nu este dorit de credincioși. Între timp, preotul care slujea s-a îmbolnăvit de supărare și a fost transportat cu ambulanța la spital, lucru care i-a determinat și mai mult pe enoriași să se revolte. Sutele de localnici au venit marți seară și au protestat în fața și în interiorul bisericii, strigând că îl vor pe preot înapoi. Oamenii spun că vestea suspendării preotului i-a tulburat și au cerut ca acesta să rămână în sat și nu l-au lăsat pe noul preot să intre să slujească în biserică. În timpul protestului, polițiștii din sat au venit să vorbească cu localnicii și le-au spus să facă o sesizare pentru care vor primi răspuns în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, enoriașii au promis că vineri, de ziua Sfântului Dumitru, vor bloca accesul noului preot la slujbă. Potrivit unei sinteze de presă a Inspectoratului Județean de Poliție, polițiștii din Cobadin au fost prezenți marți seara, la fața locului, însă nu s-au înregistrat evenimente deosebite. Circ la Arhiepiscopie Ieri dimineață, însă, scandalul s-a mutat în birourile Arhiepiscopiei Tomisului, unde un grup de enoriași din Viișoara a venit să ceară socoteală inspectorului administrativ pr. Enache Drăguș, inspector administrativ care se ocupă de problemele din teritoriu. Scandalul a durat mai mult de două ore, în lipsa Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, grupul de enoriași fiind primit de arhimandrit Andrei Tudor, vicar administrativ eparhial, cel care a apărut în fața oamenilor din Viișoara, dar și a presei, cu lecția deja învățată. La sediul Arhiepiscopiei, oamenii satului au fost primii care au ridicat problema în fața reprezentanților instituției, spunând că numirea unui al doilea paroh nu ar fi necesară din simplu motiv că parohia are destul de puțini credincioși ortodocși, mulți localnici fiind adepți ai altor culte religioase. Mai mult, potrivit acestora, preotul satului, Dănuț Costan, slujește la Viișoara de 26 de ani și este legat de toți din localitate. Și noii absolvenți de Teologie unde să slujească?... Poziția Arhiepiscopiei Tomisului este cu totul alta, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, arhimandrit Andrei Tudor, vicar administrativ eparhial: „Pentru îmbunătățirea activităților misionar - sociale și spirituale din tot teritoriul, Arhiepiscopia Tomisului a hotărât înființarea a noi posturi, lucru care s-a întâmplat și la Viișoara. Aici, s-a înființat un post de preot II, iar pe data de 14 octombrie a fost și instalat. Totul a decurs normal până duminică, când lumea nu l-a lăsat pe noul preot în biserică. De asemenea, nici inspectorul administrativ pr. Enache Drăguși nu a fost lăsat să intre, deși este reprezentantul Arhiepiscopiei. În aceste condiții, am spus și atunci că părintele Dănuț Costan nu a avut o manifestare frățească față de noul preot și că trebuia să îl prezinte enoriașilor, chiar dacă lumea nu era de acord. L-am suspectat de implicare în această revoltă a enoriașilor și a fost suspendat pe o perioadă de 30 de zile, nepunându-se problema plecării lui din parohie, așa cum greșit au înțeles oamenii”. Întrebat despre necesitatea unui nou post de preot în parohie, în condițiile în care numărul enoriașilor este mic, ni s-a răspuns că la parohia „Cuvioasa Parascheva”, din comuna Viișoara, părintele Ciprian Viziteu, în vârstă de numai 25 de ani, a fost numit preot social-misionar și datorită înființării, pe lângă parohie, a unei cantine sociale. Însă nu este primul caz în care oamenii se revoltă împotriva numirii a noi preoți pe lângă parohiile vechi din județ, întrebare de la care nu am mai primit un răspuns clar. Printre rânduri, ni s-a dat de înțeles că vin din urmă generații numeroase de teologi care trebuie să slujească pe undeva… După scandalul de dimineață, Arhiepiscopia a dat un pas înapoi După revolta enoriașilor de dimineață, de la sediul Arhiepiscopiei, după-amiază, am primit pe adresa redacției un comunicat de presă mai blând: „Datorită precipitării lucrurilor și a mediatizării excesive a acestui caz, ancheta condusă de părintele arhimandrit Andrei Tudor, vicar administrativ-eparhial la Arhiepiscopia Tomisului, a concluzionat următoarele: suspendarea părintelui Dănuț Costan poate fi anulată în cazul în care acesta dovedește ascultare canonică față de Ierarhia Bisericii și înțelege numirea părintelui Ciprian Viziteu ca fiind necesară în sprijinirea activității social-misionare a parohiei; în cazul în care se va constata că nou-numitul preot Ciprian Viziteu, dovedește incompatibilitate cu atribuțiunile pe care le-a primit din partea Centrului Eparhial, va fi înlocuit cu un alt preot social-misionar”.Sute de enoriași din localitatea constănțeană Viișoara s-au revoltat din nou, marți seară, în semn de protest față de decizia Arhiepiscopiei Tomisului prin care preotul paroh din sat a fost suspendat din funcție. Oamenii s-au adunat în fața bisericii și s-au arătat supărați după ce, în urmă cu două săptămâni, Arhiepiscopia Tomisului a trimis în localitate un al doilea preot, care însă nu este dorit de credincioși. Între timp, preotul care slujea s-a îmbolnăvit de supărare și a fost transportat cu ambulanța la spital, lucru care i-a determinat și mai mult pe enoriași să se revolte. Sutele de localnici au venit marți seară și au protestat în fața și în interiorul bisericii, strigând că îl vor pe preot înapoi. Oamenii spun că vestea suspendării preotului i-a tulburat și au cerut ca acesta să rămână în sat și nu l-au lăsat pe noul preot să intre să slujească în biserică. În timpul protestului, polițiștii din sat au venit să vorbească cu localnicii și le-au spus să facă o sesizare pentru care vor primi răspuns în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, enoriașii au promis că vineri, de ziua Sfântului Dumitru, vor bloca accesul noului preot la slujbă. Potrivit unei sinteze de presă a Inspectoratului Județean de Poliție, polițiștii din Cobadin au fost prezenți marți seara, la fața locului, însă nu s-au înregistrat evenimente deosebite. Circ la Arhiepiscopie Ieri dimineață, însă, scandalul s-a mutat în birourile Arhiepiscopiei Tomisului, unde un grup de enoriași din Viișoara a venit să ceară socoteală inspectorului administrativ pr. Enache Drăguș, inspector administrativ care se ocupă de problemele din teritoriu. Scandalul a durat mai mult de două ore, în lipsa Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, grupul de enoriași fiind primit de arhimandrit Andrei Tudor, vicar administrativ eparhial, cel care a apărut în fața oamenilor din Viișoara, dar și a presei, cu lecția deja învățată. La sediul Arhiepiscopiei, oamenii satului au fost primii care au ridicat problema în fața reprezentanților instituției, spunând că numirea unui al doilea paroh nu ar fi necesară din simplu motiv că parohia are destul de puțini credincioși ortodocși, mulți localnici fiind adepți ai altor culte religioase. Mai mult, potrivit acestora, preotul satului, Dănuț Costan, slujește la Viișoara de 26 de ani și este legat de toți din localitate. Și noii absolvenți de Teologie unde să slujească?... Poziția Arhiepiscopiei Tomisului este cu totul alta, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, arhimandrit Andrei Tudor, vicar administrativ eparhial: „Pentru îmbunătățirea activităților misionar - sociale și spirituale din tot teritoriul, Arhiepiscopia Tomisului a hotărât înființarea a noi posturi, lucru care s-a întâmplat și la Viișoara. Aici, s-a înființat un post de preot II, iar pe data de 14 octombrie a fost și instalat. Totul a decurs normal până duminică, când lumea nu l-a lăsat pe noul preot în biserică. De asemenea, nici inspectorul administrativ pr. Enache Drăguși nu a fost lăsat să intre, deși este reprezentantul Arhiepiscopiei. În aceste condiții, am spus și atunci că părintele Dănuț Costan nu a avut o manifestare frățească față de noul preot și că trebuia să îl prezinte enoriașilor, chiar dacă lumea nu era de acord. L-am suspectat de implicare în această revoltă a enoriașilor și a fost suspendat pe o perioadă de 30 de zile, nepunându-se problema plecării lui din parohie, așa cum greșit au înțeles oamenii”. Întrebat despre necesitatea unui nou post de preot în parohie, în condițiile în care numărul enoriașilor este mic, ni s-a răspuns că la parohia „Cuvioasa Parascheva”, din comuna Viișoara, părintele Ciprian Viziteu, în vârstă de numai 25 de ani, a fost numit preot social-misionar și datorită înființării, pe lângă parohie, a unei cantine sociale. Însă nu este primul caz în care oamenii se revoltă împotriva numirii a noi preoți pe lângă parohiile vechi din județ, întrebare de la care nu am mai primit un răspuns clar. Printre rânduri, ni s-a dat de înțeles că vin din urmă generații numeroase de teologi care trebuie să slujească pe undeva… După scandalul de dimineață, Arhiepiscopia a dat un pas înapoi După revolta enoriașilor de dimineață, de la sediul Arhiepiscopiei, după-amiază, am primit pe adresa redacției un comunicat de presă mai blând: „Datorită precipitării lucrurilor și a mediatizării excesive a acestui caz, ancheta condusă de părintele arhimandrit Andrei Tudor, vicar administrativ-eparhial la Arhiepiscopia Tomisului, a concluzionat următoarele: suspendarea părintelui Dănuț Costan poate fi anulată în cazul în care acesta dovedește ascultare canonică față de Ierarhia Bisericii și înțelege numirea părintelui Ciprian Viziteu ca fiind necesară în sprijinirea activității social-misionare a parohiei; în cazul în care se va constata că nou-numitul preot Ciprian Viziteu, dovedește incompatibilitate cu atribuțiunile pe care le-a primit din partea Centrului Eparhial, va fi înlocuit cu un alt preot social-misionar”.