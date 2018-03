VREI SĂ STUDIEZI ÎN STRĂINĂTATE? Iată cum poţi afla mai multe informaţii

VREI SĂ STUDIEZI ÎN STRĂINĂTATE? Iată cum poți afla mai multe informații

În perioada 17 - 18 martie, la București, are loc o nouă ediție RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare târg internațional de universități din sudul și estul Europei aduce în atenția vizitatorilor informații despre programe de studiu de la peste 100 de universități și instituții educaționale din 18 țări.În plus, cei interesați de alternativele educaționale pot participa la cea de-a patra ediție RIUF YouForum, singura conferință dedicată 100% dezvoltării personale și orientării în carieră pentru elevi și studenți.Tinerii vor putea afla informații în premieră despre programe de studiu, taxe, burse sau oportunități de dezvoltare direct de la cele peste 100 de universități și instituții educaționale din 18 țări precum Italia, Germania, Grecia, Belgia, SUA, Elveția sau Franța. Cei interesați să studieze în țările nordice vor avea ocazia să afle detalii despre sistemul gratuit de educație din Danemarca, Norvegia și Suedia direct de la reprezentanții universităților prezente la RIUF. Marea Britanie și Olanda rămân în continuare în preferințele tinerilor români, aceștia având posibilitatea să interacționeze și în acest an cu reprezentanții universităților de top.Târgul va fi găzduit de Sala Palatului din București.