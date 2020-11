Vrei să pleci la facultate în străinătate? Olanda, ţara care „te plăteşte” să înveţi

Sistemul olandez universitar are la bază două tipuri de abordări, fiecare cu instituțiile sale specializate. Astfel, vorbim despre universități teoretice (axate pe cercetare) și științe aplicate (cu focus pe partea practică a studiului). Pentru ambele tipuri de studii, Olanda vine cu un sistem foarte avantajos de împrumuturi și burse. „Taxa anuală de școlarizare pentru studii de licență și master este de 2.168 de euro, însă, în actualul context, pentru programele de licență, suma a fost redusă la jumătate pentru primul an de studiu. În plus, statul olandez oferă posibilitatea aplicării pentru un împrumut care să acopere valoarea studiilor. Mai există și o altă variantă de finanțare printr-un împrumut de până la 500 de euro pe lună pentru cei care fac dovada că lucrează minim 56 de ore lunar. Prin acest împrumut se pot finanța atât studiile, cât și cheltuielile de trai. Împrumutul poate fi returnat în 15, până la 35 ani după absolvire, iar nivelul dobânzii este garantat că nu trece de 4%, în prezent acesta fiind de 0%”, explică Ana Maria Papp.





Pe lângă împrumut, o soluție suplimentară de finanțare a studiilor, este un grant oferit de statul olandez, în valoare până la 380 euro lunar, cu condiția ca veniturile anuale ale familiei să nu depășească 45.000 euro. „Pentru aceste finanțări este obligatoriu ca tinerii să facă dovada că sunt angajați legal cu minim 56 de ore de muncă pe lună. Statul olandez încurajează sistemul educație și job pentru că este modelul actual în care majoritatea tinerilor activează și care produce valoare adăugată pentru societate, atât în prezent cât și în viitor. Olanda a dezvoltat o strategie clară în acest sens și putem spune că este țara care practic te plătește să înveți”, mai adaugă Ana Maria Papp.



Discuţii individuale şi consultanţă, la târgul online





În ce priveşte cheltuielile de trai, cea mai mare pondere o are chiria, universităţile din Olanda neavând sistemul de cazare la cămin. Sumele diferă în funcţie de oraşul ales, pornind de la 380 de euro şi ajungând la 800 de euro pe lună, de exemplu, în Amsterdam fiind cel mai scump.





La cheltuielile cu cazarea se adaugă cele cu mâncarea, aproximativ 280 euro pe lună, materialele de studiu, în jur de 50 de euro pe lună, asigurarea privată de sănătate, în jur de 80 de euro pe lună şi îmbrăcămintea și activitățile sociale, aproximativ 150 euro pe lună. Pentru transport se poate folosi bicicleta sau cei care lucrează part-time pot aplica pentru un card care le asigură gratuitate pe mijloacele de transport în comun.





Elevii constănţeni care vor mai multe informaţii, pot intra astăzi, între orele 11 şi 17, în evenimentul virtual, unde pot participa la discuţii individuale cu universităţile, având posibilitatea de a efectua apeluri video şi audio cu instituţiile. De asemenea, pot beneficia şi de o sesiune de consultanţă. Înscrierea este gratuită.





Din ce în ce mai mulți tineri români sunt interesați de studiile în Olanda, datorită condițiilor ofertante în care se desfășoară procesul educațional. „În calitate de consultant educațional pentru studii în străinătate ne confruntăm în ultima perioadă cu o creștere a aplicațiilor pentru universitățile olandeze, mai ales în contextul BREXIT. În acest ritm, preconizăm că cifrele pentru această destinație de studiu se vor dubla în următorul an. În același timp, observăm și o creștere a interesului din partea universităților olandeze de top pentru atragerea tinerilor români în diverse programe de studiu. Astfel că 10 universități olandeze de top vor fi active pe pe 19 noiembrie într-un târg virtual, unde vor discuta în privat cu tinerii români interesați de sistemul olandez de studiu”, anunţă Ana Maria Papp, reprezentant IntegralEdu.