Vrei să îţi dai copilul la şcoală în străinătate? Iată cât te costă!

Vrei să îți dai copilul la școală în străinătate? Iată cât te costă!

Privite de unii ca o propagandă pentru exportul de inteligență românească și pentru alții drept o oportunitate de a studia într-o altă țară, târgurile de oferte pentru studii în străinătate se bucură de la an la an de un interes deosebit. La sfârșitul săptămânii, la București, va avea loc Romanian International University Fair (RIUF), ocazie cu care elevii și studenții care vor să plece în străinătate au șansa de a afla cum trebuie să completeze o mulțime de documente, așa încât să nu mai renunțe la ideea plecării din cauza birocrației. De asemenea, la RIUF, participanții vor primi mai multe detalii despre taxe de școlarizare pentru studiul în străinătate, despre învățământul gratuit din Danemarca și Suedia sau despre împrumuturile guvernamentale din Marea Britanie și Olanda. Ei pot să afle toți pașii necesari pro-cesului de admitere în cadrul secțiunii Admission Info Point. De asemenea, cei care vor să plece la studii în străinătate în anul școlar 2012-2013 pot afla pe loc dacă au fost admiși. Cazare, masă, taxe, gratuități și altele Costurile de trai reprezintă o preocupare pentru părinții copiilor care vor pleca la studii în străinătate. Pe lângă taxa de școlarizare, se adaugă și costurile chiriei, costuri pentru mâncare sau pentru activități din timpul liber.Statisticile Ligii Studenților Români din Străinătate arată că cei mai mulți studenți preferă să învețe în Marea Britanie. Aici, guvernul oferă așa-numitul „student loan”, un sistem avantajos de creditare prin care studenții își pot acoperi taxele de studiu, exclusiv la nivel de licență. Pe locul doi în topul preferințelor se află Olanda, unde există o taxă generală de aproximativ 1.720 de euro pe an pentru toate universitățile, atât la nivel de licență, cât și de masterat. Pe locul trei se află Danemarca, unde învă-țământul universitar este gratuit, însă costul de trai poate depăși 1.000 euro pe lună. Vă oferim și câteva exemple de costuri, oferite de studenții care studiază deja acolo, dar cel mai bine ar fi să vă interesați personal înainte de plecare. Așadar, în Marea Britanie, de exemplu, chiria variază între 250 și 500 de lire pe lună (aproximativ 300-600 euro), în funcție de oraș, în timp ce în Suedia o cameră pentru studenți valorează 3.250 SEK (în jur de 370 de euro). În Olanda, chiria privată poate să ajungă și până la 800 de euro, iar în Danemarca, închirierea unei camere poate costa de la 2.200 DDK (aproape 250 de euro) până la 4.000 DDK (în jur de 550 de euro). De cele mai multe ori, internetul și alte utilități sunt incluse în plata chiriei.Locul secund în ceea ce privește ponderea din totalul de cheltuieli este ocupat de costurile cu mâncarea. Aici pot fi alocate sume cuprinse între 300 și 700 de euro, în funcție de țară și mod de viață. Majoritatea studenților care merg la studii în străinătate pre-feră să cumpere produse alimentare din supermarketuri care oferă prețuri mici (cum ar fi Lidl sau Aldi) și să-și prepare singuri mâncarea. În Olanda, o porție de mâncare la cantină costă între 4 și 5 euro, iar cei care își gătesc cheltuie în jur de 30 euro/săptămână. În Danemarca, studenții suportă costuri de 200-500 DKK/săptămână (30-70 euro), în Suedia de aproximativ 90 euro/lună, iar în Marea Britanie de circa 100 lire (120 euro). Un alt student din Suedia oferă o altă variantă: „Abonamentul redus pentru studenți este 560 Sek (63 euro), o cameră în campus nu găsești sub 5.500 Sek (620 euro), iar mân-carea cu 90 euro e bomboana de pe tort, o porție la cantina studențească e 90 Sek (10 eur). Despre timpul liber poți să uiți, pentru că o bere pleacă din 60 Sek, un pahar de vin 70 Sek, un film 100 Sek”. Există o serie de oportunități de finanțare care pot fi descoperite la RIUF. De exemplu, CITY College-International Faculty of the University of Sheffield oferă 60 de burse cu 50% reducere din taxele de învățământ, 30 pentru programele de Bachelor și 30 pentru programele de master pentru tinerii din România care vor merge la studii în Thessaloniki în anul de studiu 2012-2013. University of Sheffield a fost desemnată Universitatea Anului de către Times Higher Education și va participa anul acesta la RIUF București. University of Sheffield va fi prezentă la târg prin intermediul facultății sale interna-ționale City College din Sallonic-Grecia. Iată, în final, mărturia unui student român în Scoția: „Făcând tranziția clasa a 12-a - Aberdeen University, cel mai intens am simțit starea de relaxare de aici. Și nu vorbesc numai de faptul că am mai puține ore decât un elev de clasa I, ci și de atitudinea profesorilor la oră, de parcă vina elevului n-ar fi niciodată, și e numai și numai datoria profesorului dacă elevul înțelege sau nu. Astfel, starea îmi permite să fiu atent parcă din pasiune la oră, nu ezit să pun întrebări oricât de «dumb» mi s-ar părea că sună”.