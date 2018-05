Vrei să devii ofițer de marină cu brevet britanic, în flota Angliei? Ofertă universitară inedită pentru constănțeni

Ne apropiem cu pași repezi de finalul anului școlar, iar elevii claselor a XII-a se pregătesc deja să își aleagă viitorul, una din cele mai importante decizii din viața lor. De foarte mulți ani, absolvenții liceelor constănțene au de ales între cele câteva universități locale, unii optând totuși pentru București ori Cluj sau, cu precădere în ultimii ani, pentru universități din străinătate.Pentru anul universitar 2018-2019 se remarcă o opțiune absolut nouă pentru cei care vor să îmbrățișeze profesia de ofițer de marină comercială, aceea de a studia primul an în Constanța, la Colegiul Nautic Român, apoi anul 2 în Anglia, în cadrul South Tyneside College, studenții beneficiind ulterior de practică ambarcată cu o diurnă minimă garantată prin contractul de studii și de un brevet englezesc de ofițer de marină civilă, punte sau mașină, în funcție de opțiunile fiecărui candidat.„Această formulă aduce mari avantaje studenților români”, ne spune conf. univ. dr. Stelian Cojocaru, directorul Colegiului Nautic Român. „Cursurile se țin numai în limba engleză, cu instructori comandanți și șefi mecanici avizați de colegiul britanic partener, după manuale britanice, respectând rigoarea impusă de sistemul de educație din Anglia, unul din cele mai performante din lume. Esența parteneriatului nostru cu South Tyneside College, cel mai vechi și prestigios colegiu naval de marină civilă din Anglia, constă în faptul că studenților li se garantează practica îmbarcată, iar la final primesc o diplomă Higher National Diploma, precum și un brevet englez de ofițer. Fac o remarcă importantă: cei care vor să obțină un brevet de ofițer ar trebui să țină cont că România nu are nave sub pavilion român, în timp ce Anglia are peste 3.000 de nave, ceea ce oferă posesorilor de brevet britanic o piață reală, reglementată și, nu în ultimul rând, funcțională și prosperă”, a mai adăugat conf. univ. dr. Stelian Cojocaru, directorul Colegiului Nautic Român.Am mai aflat că acest program colaborativ româno-britanic a demarat încă din 2016, în prezent primele serii de studenți români pregătindu-se să încheie ciclul de pregătire în Anglia, în cadrul South Tyneside College. Interesant este și faptul că, în premieră pentru Europa, Colegiul Nautic Român este singura instituție care a primit aprobarea să organizeze primul an al unui program de studii superioare acreditat în Marea Britanie pe un teritoriu non-britanic.„Îi ajutăm pe români oferindu-le primul an de studii din programele britanice chiar la ei acasă, scutindu-i astfel de foarte multe cheltuieli. Părinții absolvenților de a XII-a trebuie să cunoască un element crucial: taxa de studii a anului al 2-lea, cel din Anglia, este zero, deoarece colegiul britanic oferă împrumut pentru educație, care se va returna în rate lunare mici (până în 100 de euro), după ce studentul s-a angajat, iar salariul său anual depășește 21000 de lire”, a mai precizat Stelian Cojocaru.Tinerii constănțeni au la dispoziție două specializări: Nautical Science (viitor ofițer de punte) și Marine Engineering (viitor ofițer mecanic sau electrician), iar detaliile complete le pot afla de pe pagina web a Colegiului Nautic Român, www.nauticalcollege.org.Am fost surprinși să aflăm că nivelul cheltuielilor financiare pentru susținerea unui student român pe timpul studiilor, precum și pentru obținerea brevetului britanic nu sunt deloc mari.„Din experiența promoțiilor care derulează deja aceste programe, vă garantez că, de fapt, un părinte cheltuiește tot atât cât ar cheltui pentru oricare program universitar românesc. Noi oferim practică ambarcată, ceea ce aduce studenților noștri o diurnă de minimum 400 de euro pe lună, altfel spus ei încep să câștige bani încă din studenție. Pe timpul celor 9 luni cât durează studiile în Anglia, în anul al 2-lea, părinții studenților români plătesc pentru cazare și masă la nivelul prețurilor din București. Românii trebuie să își învingă teama de a accesa programele britanice, acestea nu sunt mai scumpe decât cele românești, în schimb oferă rigoare, standard înalt, educație în limba engleză cu cei care au inventat această meserie și un brevet recunoscut oriunde în lume, adică un viitor mult mai sigur copiilor noștri”, a mai adăugat conf.dr. Stelian Cojocaru.