"Vreau să îmi ajut ţara şi să fiu o româncă mândră!"

Un an de liceu pe "tărâmul făgăduinței"

"Vreau să îmi ajut țara și să fiu o româncă mândră!"

A făcut un an de liceu în Statele Unite ale Americii, a trăit printre americani, dar a simțit și a vibrat tot românește. Teodora Diamandescu, una dintre cele două constănțence care au câștigat o bursă FLEX, s-a întors zilele trecute în țară, după zece luni departe de familie, de colegi și de prieteni. A adus cu ea multe amintiri frumoase, multe experiențe care-i vor folosi în viață, dar și multe speranțe.







A învățat, s-a distrat, a trăit un an de zile pe „tărâmul făgăduinței” și a purtat peste tot steagul României, mândră că vine din această țărișoară de la capătul lumii. Abia reintrată pe fusul nostru orar, Teodora Diamandescu și-a făcut puțin răgaz pentru a ne răspunde la câteva întrebări despre experiența sa în Texas.







- Ai făcut un an de școală într-un liceu din Statele Unite ale Americii. A fost greu, cum te-ai adaptat la sistemul lor de învățământ?







- Consider că în America liceul a fost mai ușor decât aici, ne alegeam singuri materiile și profesorii erau foarte deschiși ori de câte ori aveam întrebări. Aveam doar opt materii tot anul și era mai puțin de învățat. M-am acomodat ușor, liceul a fost destul de mare, aproape 2.000 de elevi, am jucat fotbal și asta m-a ajutat să îmi fac prieteni mai ușor.







- Acum poți să compari un an de liceu în România cu un an de liceu în America. Există diferențe între cele două moduri de a face școală și de a pregăti pe tineri pentru viață?







- Cea mai mare diferență este că avem colegi diferiți la fiecare materie, nu vin profesorii la noi, ci mergem noi la ei în clasele deja stabilite. Cunoști mult mai mulți oameni așa pe parcursul unui an, dar cred că relațiile între colegi nu erau așa strânse ca în România.







- Ai avut ocazia să locuiești la o familie din Texas. Cum este viața pe „tărâmul făgăduinței”?







- Viața este foarte diferită. Americanii sunt mai liberi, mai independenți. Sunt diferențe mari, dar, dacă pornești deschis spre nou, nu te vor afecta așa tare.







- Cum a fost această experiență, un an departe de familie, printre străini, la capătul celălalt al lumii?







- Un an departe de casă mi-a deschis mult ochii despre importanța patriotismului. Vreau să îmi ajut mult mai mult țara acum decât înainte. A fost o experiență unică, iar rezultatele m-au ajutat să trec peste momentele de dor. Este greu să fii singur într-un loc complet nou, la o vârstă atât de fragedă, dar am învățat că oriunde voi merge voi găsi ceva bun. Acest an a fost excepțional.







- Ce planuri de viitor ai? Te vei întoarce în America?







- Pe viitor vreau să studiez în țară, să îmi ajut țara și să fiu o ROMÂNCĂ mândră. Mă voi întoarce în America să îmi vizitez familia și prietenii.







Teodora își trage sufletul acum și se bucură de vacanță alături de familie și prieteni. Spune că a trăit atât de intens în ultimele zile, încât simte că a recuperat foarte mult din timpul petrecut departe. Și e convinsă că o așteaptă o vară minunată în continuare: „Vreau să mulțumesc programului FLEX și tuturor celor care au fost alături de mine pentru a-mi îndeplini visul!”.

Din toamnă, se întoarce la Liceul Teoretic „Ovidius”, pentru a face clasa a XII-a și a susține examenul de bacalaureat.







Future Leaders Exchange - FLEX este un program sponsorizat de guvernul american pentru elevii de liceu din țări europene. Programul oferă burse de un an, timp în care elevii studiază la un liceu din State și locuiesc la o familie din zonă.







Programul FLEX este recunoscut de Ministerul Educației. Anul de liceu urmat în SUA este recunoscut la întoarcerea în România. Bursa FLEX acoperă costul călătoriei dus-întors în Statele Unite ale Americii, inclusiv călătoria de acasă la aeroport, o alocație lunară de 125 dolari, pentru a-i ajuta pe studenți să participe la activități sociale și să își achiziționeze anumite bunuri personale. Elevul locuiește timp de un an la o familie gazdă din SUA, selectată și monitorizată atent, care îi va oferi cele trei mese pe zi. Acesta urmează cursurile unui liceu american și este implicat în activități de orientare și consiliere incl usiv pregătire ante-program și post-program, dar și în activități ce se derulează în comunitățile locale din Statele Unite. De asemenea, bursa acoperă asigurarea medicală și taxa pentru obținerea vizei SUA.