„Vreau să copieze şi copilul meu!”

„Vreau să copieze și copilul meu!”

Din nefericire, aceasta a fost reacția unui grup de părinți ai candidaților la Bacalaureatul 2012 care au susținut probele la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu și care au amenințat profesorii cu acte de vandalism, după cum afirma chiar inspectorul general, prof. dr. Răducu Popescu. De altfel, ca reacție la articolul apărut în „Cuget Liber” în ediția de week-end, cu titlul „Bacalaureatul 2012, sub semnul dezastrului?”, un cititor a postat următorul comentariu: „Vă trimit acest mesaj deoarece în urma sesizărilor făcute la Ministerul Educației cu privire la examenul de Bacalaureat de la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, nu s-a luat nicio măsură. Am sunat de trei ori la numărul de telefon alocat cauzelor de fraudă de la acest examen, spunând de fiecare dată că la acest liceu se copiază și nimeni nu face nimic. De ce să nu copiem toți, ci doar unii care sunt nepoți de primar? Cu două săptămâni înainte de examenele scrise, se face subcomisie de examen la Kogălniceanu sub pretextul că nu sunt locuri suficiente la Ovidiu. La proba de Limba și Literatura Română, în anumite săli se copiază, la proba de matematică sunt dictate subiectele de supraveghetori. Subiecte venite din exteriorul liceului sau chiar din liceu... și toate astea în fața camerelor. La ce bun aceste camere? Aaaa... să înregistrăm cum unii elevi copiază și alții nu. La română: Bobârnac Mădălina, Stoica Laura, la română: Bozdog, Stoica Laura, Stoica George... și pentru ce... pentru că doar au pe cineva în funcția de primar și a fost aranjat totul pentru ei? De ce nu se ia nicio măsură de la minister în urma sesizărilor? Doar sunt 22 de oameni în corpul de control. Sunt înregistrări video. Dar ascundem totul pentru că nimeni nu vrea să își piardă scaunul doar pentru că se pune contra partidului. Așa cum copiază unii, vreau să copieze și copilul meu. Nu este copil de primar, dar așa cum toți cei care patru ani au dormit prin bănci și acum vor trece examenul așa vreau să treacă și al meu. Sunt foarte curioasă dacă în urma acestui mesaj se vor lua măsuri și cine va avea curajul să facă dreptate... sunt destule persoane implicate în această fraudă. Însă cu directive clare...”.Reacția nu a întârziat să apară, iar ieri, prof. dr. Răducu Popescu a contactat personal redacția pentru a declara că din cei 111 candidați, doar cinci au promovat, ceea ce ar trebui să dezamorseze așa zisele bănuieli că unii ar fi putut copia și alții nu: „Personal m-am ocupat de acest caz, am vizionat casetele cu înregistrările, dar mai mult decât preocuparea noastră pentru corectitudine stă dovadă procentul de promovabilitate din această unitate”.