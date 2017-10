„Vrăjitoarele din Salem” - o piesă pusă în scenă în timp record

Ieri l-am cunoscut pe Gordon Edelstein, regizorul american care a acceptat să pună în scenă în România, la Teatrul de Stat din Constanța, o piesă de Arthur Miller. Despre „Vrăjitoarele din Salem“ se tot vorbește în lumea teatrală constănțeană de ceva vreme, premiera acestei piese fiind anunțată la o altă dată, care a fost decalată din motive legate de sănătatea regizorului. Dar ghinionul a trecut și, ieri, Gordon Edelstein, directorul artistic al Teatrului Long Warf din New Haven, Connecticut, SUA, ne-a povestit cum a ajuns să lucreze cu trupa de actori de la Teatrul de Stat din Constanța. „Aflându-mă la Teatrul Odeon într-un soi de schimb cultural, pentru a le arăta cum se lucrează în America pe texte noi, am cunoscut-o pe Beatrice Rancea, care tocmai începea repetițiile la piesa «Sunt propria mea soție». Și datorită discuțiilor antamate acolo am ajuns să realizez la Constanța un spectacol cap-coadă. Ea mi-a propus să-mi aleg piesa, indiferent de numărul de actori pe care îi presupunea distribuția. Și pentru că trebuia să țin cont de diferența de limbă, am ales un text pe care îl știam foarte bine, pe care l-am regizat în America cu succes și la care am lucrat cu Arthur Miller în persoană. O consider o piesă care prinde foarte bine, iar una din temele sale - puterea și abuzul de putere - ar putea să rezoneze și aici, în România. Lucrul cu actorii de aici, de la Constanța, a fost mai mult decât interesant pentru o mie de motive. Avem metode diferite de lucru, limbajul acestei piese chiar titlul ei sunt foarte greu de tradus. Piesa s-a jucat în toată lumea, iar titlul a fost tradus în sute de variante. Știu că n-a fost nimănui ușor să lucreze atât de intens în luna iulie, dar a fost singura lună în care am putut veni în România”. Regizorului american i-a stat alături scenograful Nic Ularu, cel care a mai colaborat cu teatrul constănțean în anul 2006 la scenografia spectacolului „Spălăm copilul sau facem altul?“ și care, din ianuarie 2001, este profesor la University of Southern California, la departamentul de teatru și dans. Ultimul proiect al directoarei Beatrice Rancea Încă director general al Teatrului de Stat Constanța, Beatrice Rancea a mărturisit că a mai rămas în teatru special pentru a termina punerea în scenă a „Vrăjitoarelor din Salem”, pentru că regizorul american este invitatul său. „O piesă grea, cu distribuție numeroasă, la care își aduc contribuția 22 de actori. Printre ei, doi invitați de la Teatrul Național din București, Dorin Andone și Caroline Gombe, o actriță de culoare solicitată de text. 