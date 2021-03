Vrăjitoarea din „Hansel şi Gretel” joacă un rol în travesti

„Este povestea clasică, nu m-am abătut foarte mult de la subiect, am brodat câte ceva, dar peste ce este clasic. Nu am deviat de la firul poveştii, deoarece copiii din ziua de azi nu mai citesc şi atunci ar trebui să le dăm informaţia cât mai clară, iar povestea să fie ca în carte. Scenariul este în versuri, pentru ca mesajul să ajungă cât mai uşor la cei mici. Desigur, am inventat câteva personaje, lupi, vulpi, urşi, o bufniţă, mai multe personaje din pădure, pentru că povestea este foarte scurtă. A trebuit să inventăm foarte mult, pasărea măiastră, alte personaje, pentru a da amploare spectacolului şi a adăuga poveştii mai multe elemente, pentru a o transpune dintr-o poveste de şapte pagini cât are ea, într-un spectacol de aproape o oră. De fapt, tot ce am adăugat vine să susţină firul ei clasic. Cu toate acestea, povestea este abordată în stil modern. Pe scenă veţi vedea lumini cu leduri, culori foarte vii, totul este foarte colorat. În plus, vrăjitoarea este un personaj comic, fiind un travesti. Nu vrem să speriem copiii cu ea. Vrăjitoarea nu este un personaj negativ, acesta este cu totul altcineva. Ea este haioasă şi vrem ca publicul să empatizeze cu ea, să fie prieteni. În plus, este singurul personaj, în afară de pasărea măiastră, ce ţine loc de povestitor, care intră în jocul copiilor”, a declarat pentru „Cuget Liber”, regizorul Cristian Mitescu.





Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare” a finalizat, la acest moment, repetiţiile la o nouă premieră pentru cei mici, „Hansel şi Gretel”, după Fraţii Grimm, în regia lui Cristian Mitescu. Distribuția este formată din Daniela Vlad, Rovena Paraschivoi, Grațian Prisacariu, Claudia Brădescu și Ion Ciolan. Spectacolul va avea loc în luna aprilie. La momentul respectiv, cei mici vor avea ocazia de a viziona un muzical realizat special pentru ei, piesa fiind adresată micuţilor cu vârsta de peste patru ani. Pe parcursul a aproape o oră, se cântă, se dansează, iar actorii evoluează pe scenă în multe coregrafii. Spectacolul a fost montat cu cinci actori, iar vrăjitoarea este, chiar dacă vă este greu să o credeţi, bărbat, Graţian Prisacariu jucând un rol în travesti.