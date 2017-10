Vorbeşte româneşte!

Vorbește românește!

Ştire online publicată Marţi, 20 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Orice elev știe ce înseamnă orar: un fel de program. Substantivul orar are legătură cu orele, cu timpul deci; la fel și adjectivul orar. Pare simplu. Dar unii spun oral când vor să vorbească despre ore, timp. Cuvintele orar și oral seamănă ca formă, dar au un înțeles diferit. Asemenea cuvinte se numesc paronime. Pentru a nu greși folosind un cuvânt în locul altuia asemănător ca formă, trebuie să învățăm ce înseamnă fiecare și cum se scrie. Am auzit la televizor: „Să modifice intervalul oral al grevei…”. De ce nu e corect? Adjectivul oral înseamnă, pe scurt, „bucal; verbal”, adică are legătură cu gura și cu vorbirea. Spunem medicament oral, care se înghite (nu se injectează), și probă orală, când suntem ascultați (nu când scriem la un test, un extemporal, o teză). În propoziția de mai sus, adjectivul oral este folosit greșit, pentru că nu se potrivește ca sens cu substantivul „interval“, care se referă aici la timp. Ar fi trebuit să spună: „Să modifice intervalul orar al grevei…”.