vorbeŞte româneşte!

vorbeȘte românește!

Ştire online publicată Luni, 28 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pe banda de jos (crawlul) de la televizor am văzut scris: „Unde-s banii noștrii?”. De ce nu e corect? Adjectivul posesiv de persoana I plural are forma de singular nostru. Pentru a obține forma de plural, adăugăm desinența –i (noștri). Adjectivul noștri nu se scrie niciodată cu mai mult de un „i”, pentru că al doilea „i” ar fi articolul, care se poate atașa numai substantivelor, nu și adjectivelor pronominale. Cel care a scris noștrii nu s-a gândit la structura cuvântului și, din teama de a nu greși, a scris cu doi „i”. Ar fi trebuit să scrie: „Unde-s banii noștri?”. Am văzut această greșeală scrisă pe ecran de mai multe ori, în cazul adjectivului posesiv noștri, ca și al pronumelui sau al adjectivului nehotărât toți: „Dezvăluiri șocante despre ce se întâmplă cu banii noștri” sau „A fost un șoc pentru angajații noștri” sau „Toții cei care au plătit”.