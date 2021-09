Vor merge studenţii la cursuri? Ce scenarii au adoptat universitățile din Constanța

În ceea ce priveşte programele de studii de licență de la secția civilă, activitățile didactice se vor desfășura în sistem mixt (prezență fizică și online) astfel: toate cursurile se desfășoară online, iar seminariile, proiectele și laboratoarele se desfășoară cu prezență fizică în campus. Mai departe, şi masteranzii vor desfășura cursurile în sistem mixt. În cazul celor care sunt înscrişi la programele de studii postuniversitare, toate activitățile didactice se desfășoară în sistem față în față, cu prezență fizică în campus.





„În situații speciale, cadrul didactic poate desfășura punctual activități didactice cu prezentă fizică și în sistem online (și invers) cu aprobarea directorului de departament și decanului facultății, cu respectarea orarului și a standardelor de calitate, conform fișei disciplinei”, au precizat reprezentanţii academiei.





Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC) va începe anul de învăţământ într-un format hibrid. Potrivit rectorului institituţiei, prof. univ. dr. ing. Violeta Ciucur, studenții din anul I, de la toate specializările vor veni în universitate şi vor desfăşura toate orele faţă în faţă, ei fiind cazaţi în cămine, desigur, respectând distanţa socială, cu număr mic de studenţi în cameră.



„Anii II, III şi IV vor avea cursurile, seminariile şi proiectele în regim online şi pe parcurs se vor întrerupe 2-3 săptămâni şi vom face laboratoarele faţă în faţă, cu cazare în cămin. Noi, pe toată perioada pandemică am avut în vedere organizarea laboratoarelor cu prezenţă fizică, pentru că am considerat că întâlnindu-ne cu ei, vom reuşi să le arătăm partea practică mai bine, după care să punctăm cumva şi partea teoretică. Începem noul an universitar cu aproximativ 5.000 studenţi, la toate specializările. Din păcate, nu mai avem specializarea în limba engleză, deoarece nu mai avem studenţi străini care să depăşească numărul de 20, care să ne permită formarea unei grupe”, a declarat rectorul, pentru „Cuget Liber”.





Încet-încet, se pare că şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC) se îndreaptă tot spre varianta hibrid. Deocamdată, a precizat rectorul, conf. univ. dr. Dan Iliescu, nu s-a dat decizia oficială de intrare în hibrid, dar se discută despre ea. „Aşteptăm decizia consiliilor facultăţilor, dar în condiţiile în care avem deja multe facultăţi care vor începe online, şi altele care vor începe hibrid, este clar că se va merge pe acest scenariu”, a adăugat rectorul.





În cursul acestei săptămâni, Senatul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” a aprobat derularea activităților didactice pentru primul semestru al anului universitar 2021-2022. Astfel, programele de studii de licență de la secția militară, incluzând aici toate activitățile didactice (cursuri, seminarii, proiecte, laboratoare) se vor desfășura în sistem față în față, cu prezență fizică în campus. Desigur, se va avea în vedere respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.