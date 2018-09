Voluntarii din Cumpăna au adunat gunoaiele din localitate

Oameni needucați, care aruncă gunoaie peste tot, au existat dintotdeauna, așa că nici Cumpăna nu face excepție. Ca de fiecare dată când se întâmplă acest lucru, primăria locală, în colaborare cu elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” și Clubului Sportiv Victoria Cumpăna, sprijiniți de societatea de salubrizare și gospodărire din localitate, au participat, week-end-ul trecut, la Ziua de Curățenie Națională „Let’s Do It, Romania!”.Cei peste 150 de voluntari au colectat în cadrul acestei activități aproximativ 200 de saci cu deșeuri de pe teritoriul întregii comune. Potrivit primarului Mariana Gâju, proiectul are ca scop, pe lângă curățarea deșeurilor din arealele naturale, cu ajutorul voluntarilor, responsabilizarea cetățenilor, care ar trebui să devină conștienți de impactul pe care îl au aceste acțiuni asupra mediului pe termen lung.