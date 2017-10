Volum de 370 de pagini dedicat istoriei cetăţii Callatis

1

wow... ce ecou...

cine mai citeste carti din astea, mai mari decat o garsoniera luata cu programul ”prima casa”? Se pare ca mai sunt bani de aruncat.. Dar de ce atita graba? Sa lansezi cartea acum, in plina criza ucrainiana, in plina campanie prezidentiala si plina canicula? In afara serviciilor secrete, pe cine mai intereseaza? Nu se putea astepta luna decembrie? Sa intelegem ca octogenarul Petre Roman a trecut la dogaristii/dughinisti?