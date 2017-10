Viziunea elevilor, în atenţia directă a preşedintelui României

10

sunt dezamagita, Vădu!!!

.....sunt supedezamagita, Văduuuu! Cum de ce? In primul rand ca prietenul meu de-o viata, Adevar - Vasilica nu ma mai baga in seama, nu mai sare sa ocupe prima si a doua pagina de comentarii si ...sa le spurce pe frustrate! Chiar nu inteleg ce-a patit si asta....o fi speriat, obosit, deprimat, habar n-am! In al doilea rand, tu ai vazut, surioara ce mi-au zis astia??? Cica sa-mi iau concediu daca nu vreau sa plec de tot! Adica sa stau acasa pana la evaluare, sa nu ma mai prinda pe la SCOALA MEA!!! Scoala meaaaaa, scoala meaaaa, cum s-o las, nu pot sa fac asa ceva in veci! Eu chiar o iubesc si nu pot fara jucaria mea....mi-au dat lacrimile, pe bune, nu pot sa ma abtin, stai sa-mi iau o batistuță.....Asa,..... cum iti ziceam, sunt chiar terminata, nu stiu ce sa ma mai fac! Tu ce zici? Da-mi un sfat, da unu bun, nu asa... minciunele de adormit bebelusii! Astept....