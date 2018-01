"Viţa de vie" concertează la Constanţa

"Vița de vie" concertează la Constanța

Săptămâna aceasta, Club „Doors” din Constanța îi are ca invitați pe membrii formației „Vița de vie”. Aceștia vor susține vineri, 26 ianuarie, începând cu ora 21.00, un concert epic, de la care nu puteți lipsi.Prețul unui bilet este 49 de lei.„Vița de Vie” este o formație de rock alternativ (ocazional influențe rap, hardcore, jazz și reggae), formată în urmă cu 22 de ani. Primul lor album, „Rahova”, a fost realizat în 1997, iar ultimul album, numit „Sase (+)” a fost lansat în 2016, alături de Flesh Rodeo, Tourette Loulette, Gray Matters, The Kryptonite Sparks și Days of Confusion. Solistul acestei trupe este Adrian Despot.