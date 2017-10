Visul american devenit realitate

Cei patru elevi constănțeni de la Liceul Teoretic „Ovidius” care au câștigat Marele Premiu al concursului de stații spațiale organizat de NASA au revenit, la sfârșitul săptămânii trecute, pe tărâm românesc, după o aventură de o săptămână în Statele Unite ale Americii. Un vis devenit realitate și nu orice vis, ci chiar cel american! Atât mai pot să exclame Oana, Cătălina, Adrian,Victor și profesorul coordonator, Cristian Maga, după experiența unică pe tărâmul făgăduinței. De fapt, ei toți s-au întors cu tolba plină de făgăduințe. Să învețe, să studieze mai departe acest domeniu fascinant, să primească burse la universități americane și apoi să revină în România pentru a ajuta alți tineri să-și trăiască visul. Încă nu și-au revenit. Sunt pe fusul orar de dincolo de ocean. Încă plutesc în tramvaiul din San Francisco sau pe coridoarele impecabile ale Centrului de Cercetare NASA. Vorbesc cu entuziasm despre ceea ce au văzut, despre ceea ce au trăit. „Totul a pornit de la o vizită pe site-ul concursului și am luat ca o provocare înscrierea în concurs. Am muncit mult, am întâlnit și obstacole, dar, în cele din urmă, am ajuns la NASA, unde doar visam să ajungem vreodată. Vizita aceasta ne-a demonstrat că, indiferent cât de departe ar părea visul nostru, merită să muncim pentru a-l rea- liza. Voi continua să studiez domeniul stațiilor spațiale, voi aplica pentru o bursă la o universitate din Statele Unite ale Americii, dar mă voi întoarce în România pentru a pune bazele unei instituții care să le permită tinerilor să învețe despre acest lucru”, a declarat hotărâtă Oana. Vor să studieze în universități din SUA Și Cătălina visează să fie studentă în America. Mai ales după ce a simțit acolo. „Ne-a marcat această experiență. Am avut ocazia să ne întâlnim cu specialiști renumiți ai NASA, cercetători care ne-au strâns mâna considerându-ne egalii lor și care ne-au vorbit ca de la om de știință la om de știință. Când am ajuns, curtea de la NASA era plină de români. A fost un sentiment minunat, ne-am simțit ca acasă“, povestește eleva. Vizita de la Centrul de Cercetare NASA n-a fost una oarecare. S-au plimbat prin cel mai faimos orășel al oamenilor de știință, au văzut centrul de cercetare a materialelor, au participat la o lecție teoretică despre încălzirea fuzelajului navetei la intrarea în atmosfera terestră, au vizitat laboratoarele și simulatoarele NASA, diferite expoziții de costume spațiale, roci de pe Marte și au vizionat filme documentare. „La final, în cadrul unei festivități, am prezentat proiectul nostru, câștigător al marelui premiu. Cercetătorii au apreciat foarte mult ideile noastre și ne-au spus că acestea ar putea prinde într-o zi o formă adevărată după numeroase teste și verificări“, ne-a povestit și Adrian. Potrivit profesorului coordonator, Cristian Maga, deși vizita s-a făcut la invitația NASA, costul deplasării în Statele Unite ale Americii a fost de 10.000 de euro, sumă acoperită integral de sponsorul Compania Națională a Administrației Porturilor Maritime Constanța S.A APIS, fagurele românesc În cadrul concursului NASA, Oana Elisa Olteanu, Cătălina Andreea Parasca, Adrian Lungu și Victor Toma, coordonați de profesorul Cristinel Maga, au construit virtual o stație spațială independentă de Pământ. Ei s-au lansat în competiție în luna martie, după luni întregi de muncă și cercetare. Au concurat alături de alte 108 proiecte, depuse de 61 de elevi, coordonați de 33 de profesori, din Canada, India, Iran, Slovenia, Venezuela, Turcia și 11 state precum California, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Missouri, Nevada, New York, Pennsylvania, Texas și Utah. Ei și-au botezat stația APIS, gândind-o după modelul fagurelui de albine, construită din module. Conform proiectului, APIS poate adăposti un milion de oameni, fiecare modul cuprinzând 62.500 de persoane. Stația are resurse proprii, aici producându-se energia și oxigenul necesar vieții. Pe lângă partea științifică, proiectul cuprinde și o parte artistică. Prezentarea stației nu este una banală, ci începe cu o galerie de fotografii cu Constanța, Marea Neagră și instantanee despre cum trăiește omenirea în ziua de azi. 