Vinerea Mare, zi de doliu pentru creştini. Se trece pe sub masă

Vinerea Mare, zi de doliu pentru creștini. Se trece pe sub masă

În această zi, a pătimit și a fost răstignit Iisus Hristos. Tradiția spune că în Vinerea Mare nu se face treabă în casă, iar cei foarte credincioși țin post negru.Cine se spovedește azi o face pentru tot restul anului. Față de persoanele în vârstă care se spovedesc și se împărtășesc de mai multe ori pe an, cei tineri merg la biserică în acest scop doar o dată pe an, în Vinerea Paștilor.În Vinerea Mare, se scoate Sfântul Epitaf din Altar (care simbolizează mormântul Mântuitorului) și se așază pe o masă în mijlocul bisericii, lângă crucea care se scoate cu o seară înainte. Încă de dimineață, credincioșii vin la biserică cu flori pentru Iisus și pentru a trece de trei ori pe sub masa cu Sfântul Epitaf, gest ce semnifică patimile Mântuitorului atunci când și-a cărat în spate propria cruce pentru răstignire.„Acest gest închipuie trecerea prin mormântul Domnului. Trecerea reală se face la botez, aceasta însemnând, de fapt, afundarea de trei ori a pruncului sau a omului, unde rămân păcatele noastre strămoșești sau personale pentru cei ce se botează maturi. Vineri seara, este Prohodul Domnului, în care se arată că toată făptura care a participat la patimile Domnului acum își arată durerea și plânge că Făcă-torul a fost chinuit”, a explicat ÎPS Teodosie.Credincioșii trebuie să aibă la ei cartea cu Prohodul, pe care, de altfel, o pot lua și din biserică. Se înconjoară biserica apoi cu Sfântul Epitaf și cu crucea. Credincioșii merg cu lumânări aprinse și se roagă.Sâmbătă este odihna Domnului sau Sâmbăta Tăcerii. Trupul rămâne în mormânt sufletul coboară la Iad.Superstiții Dacă plouă în Vinerea Mare, anul va fi mănos, iar dacă nu, nu va fi roditor.Femeile nu umplu borș, nu coc pâine sau altceva, ca să nu ardă mâinile Maicii Domnului. Nu cos, ca să nu orbească, nu țes, nu torc, nu spală, pentru a nu o supăra pe Sfânta Vineri.În anumite regiuni, oamenii afumă casa cu tămâie, înconjurând-o de trei ori în zorii acestei zile, pentru ca dihăniile să nu se apropie de casă și de pomi.În Vinerea Patimilor, imediat după trezire, e bine să calci pe o bucată de fier ca să nu te mai lovești tot anul.