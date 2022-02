Vine joia cu avanpremiere la Centrul „Jean Constantin”

Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” invită cinefilii constănțeni joi, 10 februarie, să vizioneze două filme mult așteptate: Marry me/ Mărită-te cu mine și Death on the Nile/ Moarte pe Nil.De la ora 18:00, Owen Wilson, Jennifer Lopez și Maluma ne prezintă o comedie romantică, modernă, despre celebritate, căsătorie și rețelele sociale. Marry me/ Mărită-te cu mine (2D) este o poveste de dragoste dintre doi oameni din lumi diferite, doi străini care acceptă să se căsătorească și de-abia apoi să se cunoască, doi străini care caută ceva real într-o lume în care valoarea se bazează pe like-uri și fani.Kat Valdez (Jennifer Lopez) este jumătatea celui mai sexy cuplu de celebrități, alături de Bastian (Maluma). În timp ce hitul lor, „Marry Me”, urcă în topuri, ei sunt pe cale să se căsătorească în fața unui public format din fanii lor, într-o ceremonie care va fi transmisă pe mai multe platforme. Însă pe scenă, Kat decide să spună adevărul, și pune la îndoială dragostea și loialitatea lui Bastian. Lansează astfel o cerere în căsătorie care șochează, iar cel care va zice, chiar și fără voia lui, “Da”, este inocentul profesor de matematică (Owen Wilson). Filmul rulează și vineri, 11 februarie de la ora 18:00.De la ora 20:10, Death on the Nile/ Moarte pe Nil (2D) îl readuce în prim plan pe renumitul detectiv Hercule Poirot. Aflat la bordul unui vas de croazieră ce călătorește de-a lungul Nilului, vacanța acestuia se transformă într-o căutare terifiantă a unui criminal, atunci când o tânără moștenitoare este ucisă. Continuarea filmului Crima din Orient Express are o distribuție amplă, din care fac parte Gal Gadot, Kenneth Branagh, Armie Hammer și Emma Mackey. Această poveste despre pasiune nestăpânită și gelozie, ne prezintă un grup cosmopolit de călători, îmbrăcați impecabil, dar și unicul detectiv care poate să dejoace planurile asasinului – Hercule Poirot.Filmul rulează și vineri, 11 februarie de la ora 20:10, sâmbătă, 12 februarie de la 17:50 și duminică, 13 februarie de la 19:50.Biletele le găsiți accesând link-ul https://www.centruljeanconstantin.ro/program sau la casieria centrului din B-dul Ferdinand nr.56, înainte cu 30 de minute de începerea proiecțiilor.Accesul se face prin prezentarea unui certificat COVID valid care să ateste vaccinarea, o dovadă a trecerii prin boală (perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2) sau testarea (persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore).Purtarea măștii de protecție este obligatorie.