Vila Regnier, un hotel destinat elitelor

Hotelul Francez sau Vila Reg-nier era unicul imobil existent în anul 1884 pe stradela Basarab, conform recensământului ge-neral din acel an. Conform volumului II al lucrării „Constanța 1878 – 1928. Spectacolul modernității târzii”, semnată de dr. Doina Păuleanu, în 1896, primăria dispune alinierea stradelei Basarab, de aceea Prosper Regnier (căruia autoarea îi citea-ză în premieră numele) este ne-voit să cedeze gratuit, așa cum cerea legea, o anumită suprafață de teren. Arhivele păstrează planul primului pavilion, autorizația de construcție a acestuia fiind obținută de P. Regnier (Reynier, Reinier) pe 20 iunie 1898. Localul avea „splendidă vedere la mare”, așa cum consemnează ziarul „Informațiuni”, care arăta, totodată, că unul dintre vizitatorii săi a fost P.P. Carp. Printre vizitatorii hotelului se mai numără și membri ai familiei regale: „Joi, 3 octombrie, dna Zoe D. Sturdza, vizitând pe Micii Principi la Vila Reinier, le-a adus mai multe cutii cu superbe jucării și bomboane”, consemnează, în 1902, ziarul „Informațiuni”, citat de dr. Doina Pău-leanu (pag. 101). Același ziar anunța că pe 15 decembrie 1903, la Con-stanța sosea „însoțit de d.nul prefect, Principele Ferdinand, Inspectorul General al Cavaleriei, trăgând la Hotelul Francez” (p. 101). Și ministrul de finanțe Emil Costinescu sosește, în același an, la Constanța, cazându-se la Hotelul Francez, pentru două zile. Pe 1 martie 1904, Principele Ferdinand vizitează Constanța, unde inspectează trupele de garnizoană, descinzând tot la Hotelul Francez. Mai aflăm, din volumul dr. Doina Păuleanu că, în 1909, în saloanele hotelului se înființează filiala Constanța a societății Crucea Roșie a doamnelor din România, și, un an mai târziu, Ion. I.C. Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri și șeful Partidului Național Liberal sosește la Constanța, unde îl vizitează pe generalul Budișteanu, președintele Senatului, care se afla la vila Regnier. Impresionat de acest spațiu de cazare, Ion I.C. Brătianu optează pentru Regnier, un an mai târziu, cu ocazia adunării generale a membrilor Clubului Național – Liberal. În 1913, vila Regnier îi aparține doamnei Husser, iar în 1923, odată cu reînființarea Sf. Episco-pii, P.S. Ilarie „este invitat să păstorească vechea cetate a Tomisului” (p. 103), prilej cu care la Hotelul Francez are loc un dineu „cu taxă de lux”. Pe 15 aprilie 1927 Regina mamă Elena sosea la Constanța, însoțită de fiul ei, principele Mihai, de principesele Alexandra și Maria și de fostul rege al Greciei, George. „Oaspeții s-au dus la Mamaia, unde au urmărit lucrările palatului, apoi au luat masa la Regnier”, informează ziarul „Dacia” (p. 104).