„Viitorul nu se construieşte pe o bucată de hârtie!”

Școlile profesionale, șansa tinerilor care vor să învețe o meserie

„Viitorul nu se construiește pe o bucată de hârtie!”

Tinerii din ziua de azi încep să înțeleagă cât de important este să știe o meserie și că o diplomă de facultate nu le asigură un loc de muncă. Pe piața muncii este o criză acută de meseriași și de specialiști în diverse domenii, așa că aceia care vor alege să-și continue studiile după clasa a VIII-a în învățământul profesional nu vor avea decât de câștigat.În premieră, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a propus, anul acesta, șase clase de învățământ profesional dual, prin care agenții economici din județ pun umărul la școlarizarea viitorilor lor angajați. Planul de școlarizare pentru clasa a IX-a, anul școlar 2019 - 2020, cuprinde 75 de clase de liceu - filieră teoretică, 66 de clase de liceu - filieră tehnologică și 59 de clase de școală profesională, plus două clase de învățământ special, față de 44 de clase propuse în 2018.„Ajungem astfel la o sumă de 61 de clase de școală profesională, iar ceea ce este nou și îmbucurător pentru noi este faptul că, din cele 59 de clase, șase sunt pentru învățământ profesional dual. De trei ani de zile, stăm cu aceeași clasă de învățământ profesional dual în domeniul auto, la Liceul Tehnologic «Dimitrie Leonida», jumătate pentru mecanic auto și jumătate pentru tinichigiu auto. Acum, am reușit să aducem lângă noi agenții economici. A fost luptă, dar avem propuse șase clase de învățământ profesional dual. Pe lângă cea cu profil auto, avem acum cinci clase pe domeniul turism și alimentație”, explică inspectorul școlar general prof. Gabriela Bucovală.Potrivit acesteia, avem pentru anul școlar următor o creștere cu opt clase în acest domeniu extrem de important pentru județul Constanța.„O creștere spectaculoasă este și pe domeniul agricultură, de la trei clase câte sunt în prezent, la opt clase propuse pentru anul școlar 2019 - 2020. Ceea ce sper din tot sufletul și sunt aproape convinsă că așa va fi este să reușim să realizăm acest plan de școlarizare. Este unul realist, am fost extrem de atenți cu numărul de locuri, astfel încât să nu avem locuri care să nu aibă acoperire. Avem locuri pentru toți elevii, dar nu ne-am propus un plan de școlarizare care să sune frumos însă să nu poată fi realizat”, a precizat șeful ISJ Constanța.Un plus de optimismInspectoratul școlar se află la a doua încercare cu clasele de învățământ profesional dual pentru specialiști în turism. Anul trecut, clasa propusă la Liceul „Carmen Sylva” nu a avut căutare și nu s-a putut realiza, locurile rămânând neacoperite. Acum, Gabriela Bucovală este mai optimistă.„Anul acesta, clasele noastre de învățământ profesional dual arată un pic altfel. La Colegiul Comercial «Carol I» din Constanța avem o clasă de comerciant - vânzător, constituită în colaborare cu Camera de Comerț Româno-Germană. La Liceul Tehnologic «Gheorghe Miron Costin» avem o clasă de bucătar, una de ospătar și o jumătate de clasă de brutar - patiser, meserii extrem de căutate și de necesare agenților economici. La Liceul Tehnologic «I.N. Roman», avem jumătate de clasă pentru lucrător hotelier și la Liceul Tehnologic «Lazăr Edeleanu» din Năvodari avem o clasă de lucrător hotelier. Mie îmi pare rău că nu am reușit să facem și o clasă de învățământ profesional dual și la Mangalia, unde avem un liceu economic puternic și unde se poate. Discuțiile cu agenții economici le avem în stand by pentru anul școlar 2020 - 2021 sau, dacă avem solicitare, atunci putem face o suplimentare în toamna lui 2019”, completează prof. Gabriela Bucovală.Un traseu de… viitorAceasta îi încurajează pe părinți și pe elevi să aleagă una din clasele școlilor profesionale, unde pot învăța o meserie și se pot descurca în viață.„La finalul celor trei ani de școală profesională au o meserie, dar își și pot continua studiile dacă doresc. Nu îi oprește nimeni să ajungă și în învățământul superior. Viitorul nu se construiește pe o bucată de hârtie. O diplomă nu îmi asigură mie viitorul. Sau dacă nici măcar nu reușesc să obțin acea diplomă? Pentru că a urma cursurile unui liceu tehnologic, a nu promova examenul de bacalaureat, stau și mă gândesc ce viitor va avea acel copil. Nu are o meserie pe care să o practice și așa ajunge să facă doar ceea ce poate. Poate îmi găsesc un loc de muncă, dar nu prea știu să fac nimic… Principalul avantaj al învățământului profesional este profesionalizarea la locul de muncă, pentru că fac practică foarte multă în cei trei ani. Efectiv, în momentul în care ei își finalizează aceste studii, efectiv știu să facă ceva. Apoi, în-afară de bursa profesională de 200 de lei asigurată de la stat, fiecare agent economic contribuie cu o bursă în cuantum cel puțin la fel. În plus, agentul economic îi poate sprijini cu orice consideră de cuviință: echipament, masă, transport, fiecare cum consideră și eu sper ca agenții economici să înțeleagă că trebuie să existe un început”, a mai spus șeful ISJ Constanța.