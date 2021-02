Viitorii navigatori trebuie să vorbească foarte bine limba engleză

Cadrul didactic a precizat că, în ceea ce priveşte cursurile de competenţă în limba engleză maritimă, nu este o cerinţă pentru vorbitorii nativi de limba engleză să urmeze competenţe suplimentare de engleză maritimă, deoarece certificatele de competenţă relevante pentru modulele cursurilor sunt deja în limba engleză.





Acest lucru nu este, însă, valabil şi în cazul altor ţări în care nu se vorbeşte limba engleză, deoarece certificatele lor de cursuri de competenţă sunt eliberate în limba lor de origine, prin urmare, mulţi termeni de specialitate cât şi vocabularul specific sunt predate în limba maternă. Acest lucru face ca un curs suplimentar de engleză maritimă să fie absolut necesar pentru a-i ajuta să comunice utilizând termenii şi terminologia maritimă în limba engleză atât pe mare, cât şi în port.





„Din această perspectivă, competenţele de limba engleză ajută orice navigator să comunice eficient pe platforme internaţionale şi este de dorit ca aceştia să adauge la abilităţile profesionale şi competenţe lingvistice, pentru a putea desfăşura activităţi eficiente în cadrul industriei maritime. În acest sens, de curând, şase parteneri din întreaga Europă s-au reunit pentru a aborda problema comunicării navigatorilor în limba engleză maritimă, cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Proiectul a parcurs deja primul an şi are prevăzut un alt an înainte. Printre parteneri se numără companii de logistică maritimă, furnizori de educaţie şi formare maritimă, universităţi maritime, furnizori de educaţie maritimă online, companii IT şi autorităţi publice. Programul va fi conceput pentru toate funcţiile de la bordul navelor şi va fi disponibil online şi accesibil cu informaţii simple de conectare”, a declarat conf. univ. dr. Corina Varsami.