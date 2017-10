Viitorii liceeni susţin probele de aptitudini

Viitorii liceeni susțin probele de aptitudini

Ieri, absolvenții de clasa a VIII-a care intenționează să studieze într-o clasă cu program bilingv au susținut una dintre probele de aptitudini, și anume verificarea cunoștințelor de limbă engleză, centrele de testare fiind Colegiul Comercial „Carol I”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Ovidius” și Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia. Pentru a susține probele de limbi moderne s-au înscris 1130 elevi, care au susținut examen scris și oral, urmând ca celelalte probe de limbă modernă - franceză și germană / italiană / spaniolă – să se desfășoare mâine, 17 iunie. Conform ghidului de admitere în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 2010-2011, nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere. Astfel, candidații care au susținut și promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă vor opta, în cadrul liceului la care au fost repartizați, pentru clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne, fără a mai susține altă probă de verificare a cunoștințelor de limbă. Pentru absolvenții din promoția 2010, media de admitere este media ponderată, în care media gene-rală obținută la tezele cu subiect unic din clasa a VII-a are o pondere de 25 la sută, media generală la evaluarea națională din clasa a VIII-a are o pondere de 25 la sută, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII are o pondere de 50 la sută. Probele de aptitudini se desfășoară în perioada 15-17 iunie, în acest interval urmând să fie susținute și probele sportive (189 de înscriși) și probele la arte plastice (104 elevi), coregrafie (30 elevi) și muzică (31 candidați).