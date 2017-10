Viitorii decani de la Universitatea „Ovidius“ vor avea bugete consistente pe mână

Teoretic, la sfârșitul zilei de astăzi, în urma intervievării celorlalți 17 candidați la funcția de decan vom afla rezultatele înaintea contestațiilor.Comisia de concurs are ca repere minimale de evaluare concordanța între planul managerial al candidatului cu planul managerial al rectorului ales, experiența managerială dovedită, capacitatea de lucru în echipă, recunoașterea națională și internațională ca membru în diverse organisme științifice, profesionale etc și nu în ultimul rând abilitățile de comunicare. Fiecare criteriu de evaluare are stabilit un punctaj care va fi afișat public la finalul concursului. Dosarul de concurs poate aduce maximum 60 de puncte, alte 40 de puncte fiind obținute în urma audierii de către comisia de concurs pe marginea programului managerial propus. Candidații audiați de comisia de concurs pot înainta comisiei de soluționare a contestațiilor doar contestații având ca obiect vicii de procedură privind desfășurarea interviului, termenul de depunere a acestora fiind de 24 de ore de la data comunicării rezultatului.Numirea în funcție a decanilor se face prin decizia rectorului, emisă în termen de maxim două zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de validare a concursului de către Senat. După care, în termen de șapte zile de la numirea în funcție, decanul își desemnea-ză prodecanii.Conducători noi pe studenți mai puținiMisiunea viitorilor conducători de facultăți este una deloc de invidiat, având în vedere schimbările care se preconizează în învățământul superior. Așa cum reiese dintr-un interviu acordat, ieri, ziarului „Evenimentul Zilei” de către ministrul Educației Cătălin Baba, universitățile nu mai primesc locuri bugetate, ca până acum, ci primesc granturi de studiu. Sumele de bani din acest an primite de universități sunt identice cu cele primite anul trecut numai că vor exista universități care vor primi 1.000 de granturi și vor finanța 1.000 de studenți, iar altele vor putea oferi 500 de granturi complete, iar celelalte fracționate. Sunt universități în care nu vor fracționa aceste granturi, altele vor spune studentului „tu primești jumătate din sumă de la stat, cealaltă jumătate o aduci tu”, fie dintr-un împrumut, fie din banii părinților, fie de la o firmă care este interesată să plătească pentru finanțarea unui student, astfel încât la terminarea studiilor să se angajeze la firma respectivă.S-a schimbat doar modul de alocare și există acum o mai mare flexibilitate în alegerea și finanțarea studenților: dacă pentru un student mediu ministerul aloca până acum 2.500-2.800 de lei, de anul acesta alocă 4.000 de lei. Care este implicația directă? Fie universitatea își concentrează resursele și școlarizează un număr mic de studenți bugetați, fie, în aceleași condiții, mergând până la capacita-tea maximă de școlarizare, stabilită de ARACIS, va fracționa aceste granturi, dar suma banilor de la minister și care vin de la studenți va trebui să fie tot 4.000 de lei.