Viitorii dascăli constănţeni vor fi triaţi "la sânge"

Nu oricine va ajunge la catedră

Viitorii dascăli constănțeni vor fi triați "la sânge"

Una dintre cauzele care a condus la dezastrul de la bacalaureatul din 2011, în opinia reprezentanților Ministerului Educației, a fost neimplicarea cu mai multă seriozitate a profesorilor în actul educațional și lipsa formării lor profesionale. Motiv pentru a implementa noi măsuri legislative și noi trasee de parcurs în cariera didactică, mult mai drastice și riguroase.Definitivatul, la fel ca titularizareaConform Legii educației naționale, obținerea definitivării în învățământ s-a schimbat radical, în sensul că dascălii nu mai susțin examenul la universitățile unde au absolvit, la alegerea candidatului. Începând din acest an, se va organiza examenul național de definitivare sub egida Inspectoratului Școlar Județean. Concursul va consta în două etape: două inspecții speciale la clasă, pe parcursul acestui an școlar, dar și o probă scrisă, ce va fi susținută în vară, în baza unui calendar și care se va desfășura într-un centru de examen coordonat de o comisie județeană. Subiectele vor fi elaborate de Centrul Național de Evaluare, sunt unice pentru toată țara pentru fiecare specialitate și funcție didactică în parte. În luna iunie a anului viitor, va fi stabilită Comisia Județeană, iar centrul de examen va avea propria comisie, iar cel mai probabil președinte va fi un cadru universitar, desemnat de Ministerul Educației. La fel ca și la titularizare, proba scrisă va dura patru ore, corectarea fiind realizată în centre zonale de evaluare. Condițiile de înscriere rămân neschimbate, respectiv cadrele didactice să aibă până la 31 august 2012 o vechime de cel puțin doi ani în învățământ.Pentru examenul de definitivat de anul viitor s-au înscris 186 de candidați.Viitorul traseu de parcurs în cariera didacticăDincolo de aceste elemente de noutate, insp. Gabriela Bucovală a mai vorbit ieri și despre traseul viitorilor dascăli. „Promovând acest examen de definitivat, colegii noștri vor obține dreptul de practică. Titularizarea urmează a fi dată la nivelul unităților școlare. Legea mai prevede că după ce prima promoție de absolvenți va obține masterul didactic, formarea inițială va consta în studiile de specialitate plus master de doi ani. După care viitorul dascăl intră într-un stagiu de un an, sub îndrumareaunui profesor mentor și va susține inspecții la clasă, iar la finalul anului va susține examenul național de definitivare. După care fie va susține un examen de titularizare într-o școală, fie consiliul de administrație al școlii respective va decide prelungirea contractului de muncă pe perioadă determinată, avut anterior”.Deocamdată, condițiile de ocupare a posturilor în învățământ rămân studiile de specialitate plus absolvirea modulului psihopedagogic.De asemenea, tot ca element de noutate a fost prezentată ieri procedura de acordare a gradației de merit începând cu anul 2015 și care va avea la baza selecției un proiect educațional. Menționăm că aceste gradații de merit se acordă pentru un anumit număr de profesori și care reprezintă 16% din totalul celor 7.900 de posturi câte numără județul Constanța.