VIDEO / IMAGINI DE COLECŢIE! Cui îi este dor de gustul mentosanelor, de cravata de şoim al patriei sau de cozile la lapte?

Aiureli

Ceea ce spuneti in articol este valabil doar pentru ultimii 4-5 ani dinainte de '89... in rest sint niste dezinformari! Din '65, cind Ceusescu a fost ales secretar general si pina prin '80-'81, in Romania s-a trait bine si vad ca asta nu o aminteste nimeni, din pacate. Iar referitor la articolul de mai sus : Pionierii purtau cravata si uniforma doar la evenimente (nu era obligatoriu sa o porti in scoala, unde aveai uniforma obisnuita, si cu atit mai putin in oras sau cind ieseai din casa!), televizoarele erau alb-negru fiindca nici in vestul atit de laudat nu se gaseau pe toate drumurile, programul TV incepea de dimineata si se termina seara tirziu, TVR avind chiar doua canale TVR1 si TVR2, in farmacii se gaseau medicamente pe care le puteai cumpara la preturi accesibile si fara reteta, laptele si alte alimente se gaseau la liber, fara cozi, etc. Asa incit nu generalizati ultimii ani, cind toate lipsurile au aparut mai ales din dorinta platii datoriei externe, cu perioada de circa 15 ani inceputa prin 1965, cind nu existau probleme si cind practic s-a construit Romania de azi, in care si acum traim de pe urma acelor realizari, spre deosebire de ultimii 27 de ani in care doar s-a distrus si s-a ajuns la o saracie care o concureaza cu brio pe cea din anii '86-'89. Ma intreb cine are interesul sa denigreze toata acea perioada, fara o minima obiectivitate, si sa ridice in slavi "relizarile glorioase" de azi...