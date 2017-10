Vicepreşedintele Academiei Române acuză debandada din materia şcolară şi marginalizarea istoriei

Vicepreședintele Academiei Române acuză debandada din materia școlară și marginalizarea istoriei

Acad. Dan Berindei, vicepreședintele Academiei Române, a primit ieri, într-un cadru oficial, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius”. Cu mari emoții, cunoscutul istoric a profitat de ocazie pentru a susține un discurs captivant, trădând o viață de cercetare minuțioasă, dar și un om carismatic, ancorat în realitățile vieții cotidiene. Excelent orator, o personalitate complexă, o enciclopedie, un profesor dedicat, acad. Dan Berindei a captivat ieri un public numeros adunat în Noul Campus al Universității „Ovidius”. Academicianului i s-a oferit titlul de Doctor Honoris Causa, la propunerea prof. univ. dr. Nicolae V. Dură, prodecanul Facultății de Drept, și decanului Facultății de Teologie, IPS Teodosie, Dan Berindei fiind primul membru al Academiei care primește un asemenea titlu academic la solicitarea Facultății de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța. Istoric, cercetător, profesor doctor, vicepreședinte al Academiei Române, distins cu Ordinul „Steaua României” în grad de cavaler, specialist în istoria modernă a României, Berindei este autorul, singur sau în colaborare, a peste 50 de volume și a peste 600 de articole și studii apărute în prestigioase reviste științifice din țară și din străinătate. În laudatio citit de Arhiepiscopul Tomisului am primit imaginea unei vieți dedicate în totalitate studiului și o lecție de stăruință de a-ți face întotdeauna datoria față de o profesiune pe care o execuți. România modernă, prin ochii istoricului Cu emoție, invitatul a primit diploma ce îi atestă, de ieri, intrarea în lumea academică de la malul mării și a declarat că, special pentru această ocazie, a pregătit un discurs intitulat „Istoria azi”. De fapt, a urmat un discurs amplu, ce a atins toate domeniile de activitate, de ieri și de azi, cu trimitere la evoluțiile societății actuale. Ni s-a oferit și imaginea unei Românii moderne văzută prin ochii istoricului, a celui care a găsit în paginile îngălbenite ale secolelor trecute repere și modele care astăzi, din păcate, sunt uitate. „Suntem ca un mușuroi de furnici răscolit și nu știm pe ce drum să o luăm. Parcă intenționat refuzăm să ne uităm în urmă, deși istoria ne-a oferit, de-a lungul timpului, numeroase soluții și efecte. Clasa politică de astăzi afișează o atitudine interesantă, ca și cum istoria începe cu ei, ce a fost înainte nu contează. Însă viitorul trebuie întemeiat pe experiența trecutului. Lipsiți de istorie, ne pierdem identitatea”, a declarat Dan Berindei. Totodată, în discursul său, invitatul a vorbit despre Academia Română, rememorând istoria acestei instituții, când toate personalitățile secolului trecut îi ofereau sprijin și donații. „Gesturi pe care astăzi nu le mai găsim“, a spus cu amărăciune academicianul. „Ministerul Educației refuză să apeleze la serviciile specialiștilor Academiei Române“ O temă aparte în cadrul discursului academicianului a fost dedicată materiei școlare, cu un accent deosebit pe faptul că istoria este marginalizată, ajungându-se la doar două ore pe săptămână. Și asta în condițiile în care „limba, istoria și geografia sunt principalele materii care trebuie studiate de orice român”. Academicianul a criticat aspru avalanșa de manuale alternative, arătându-se contrariat de faptul că Ministerul Educației nu apelează la Secția de Istorie a Academiei Române. „Materia din manuale nu este corect structurată, în plus, se scot în față eroi contemporani în detrimentul celor care au făcut cu adevărat istorie în România. Elevilor le sunt prezentate comentarii și generalități, rezultatul fiind o materie stufoasă, greu accesibilă, neatractivă”, a completat Dan Berindei. În finalul alocuțiunii sale, academicianul a primit numeroase aplauze, fiind oprit chiar și de studenții universității pentru felicitări. „Cea mai mare realizare a vieții mele este «Istoria românilor»“ „Cea mai mare realizare a mea este «Istoria Românilor», din care au apărut până acum opt volume, nouă tomuri. Următorul volum sperăm să iasă neîntârziat, acum este intrat sub tipar. Această lucrare ar urma sa înfățișeze stadiul general al evoluției istoriografiei în diversele perioade și momente ale istoriei naționale, în temeiul dezvoltării istoriografiei din secolul XIX și până astăzi. Inițiativa a fost luată de Academia Română, prin Secția de Științe Istorice, care de o jumătate de deceniu s-a angajat în înfăptuirea acestui proiect de însemnătate majoră”. „Istoria nu este o bătrână doamnă gârbovită, ci este veșnic tânără și trebuie să o folosim pentru că ea ne în-drumă, ne consolează, ne încurajează, ne oferă repere, cauze și efecte. Ea trebuie să rămână, pe mai departe, marea învățătoare“ - Dan Berindei