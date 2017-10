Viaţa în deşert! Ce soluţii propun elevii Colegiului "Mircea"

Viața în deșert! Ce soluții propun elevii Colegiului "Mircea"

A scrie despre performanțele liceenilor de la Colegiul „Mircea cel Bătrân“ din Constanța a devenit un „must“ săptămânal, ca o dovadă în plus a valorii corpului profesoral, dar și a deschiderii de care se bucură elevii acestui prestigios așezământ educațional către competițiile de orice natură ar fi ele.Ultima ispravă - și care nu este legată de concursurile NASA - aparține elevilor Tina Alina Sandu, Bogdan Dincă, Andrei Gabriel Sava și Răzvan Mihai Ursu, cei patru „mirciști” de clasa a X-a care au gândit în cele mai mici amă-nunte o seră inteligentă pentru care au fost răsplătiți cu 6.000 lei și o excursie de trei zile la Roma, în luna mai, în cadrul proiectului Play Energy, inițiat de Enel România.Sera ar putea constitui o alternativă viabilă de supraviețuire nu numai pentru eventualii locuitori ai zonelor deșertice din lume, dar chiar și pen-tru zonele aride ale României, gen centrul Moldovei sau al Dobrogei, ori Oltenia, marcate de perioade lungi de secetă.„Din punct de vedere educațional, concursul la care am participat se adresează elevilor creativi, care reușesc să asimileze concepte legate de ceea ce se numește în educație STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) și este ca un calapod pentru elevii de la Centrul de cercetări al elevilor, care asta fac toată ziua și sunt obișnuiți cu așa ceva. Sera inteligentă gândită de cei patru elevi conține foarte multe elemente de noutate și cred că acesta este motivul care a sensibilizat juriul.Elevii au proiectat-o cu geamuri care sunt parțial acoperite cu celule solare, astfel încât o parte din energia solară să ajungă la plantele din seră, iar altă parte va fi transformată în energie electrică, ce stă la baza funcționării restului, cum ar fi extragerea de apă de la adâncime, din pânza freatică, încălzire, răcire, termoizolare și așa mai departe.De asemenea, au găsit și un mod original de a face focul în Sahara, unde se știe prea bine că nu sunt lemne. Ei au imaginat prin cunoștințele de la fizică, mai precis de la optică, un astfel de sistem”, declara prof. Ion Băraru, coordonatorul proiectului.Întrebat ce destinație vor primi cei 6.000 lei, același profesor declara că sunt nevoi mari la Centrul de cercetări, pentru că tehnologia avansează și se impune achiziționarea de instrumente și aparate performante: „Mă și gândesc la o imprimantă 3D pentru școala noastră și, eventual, să achiziționăm o dronă, care este greu de construit, dar nu imposibil”, a mai adăugat același mentor, menționând că toate ideile nu se pot atribui unuia sau altuia dintre elevi sau profesori, ci este o muncă colectivă în cadrul ședințelor de brainstorming: „A fost destul să vedem invitația-tentație la concurs și să ne apucăm de treabă”.Eleva Tina Alina Sandu povestea că, inițial, au existat mai multe idei de proiecte, după care au dezvoltat-o pe cea mai bună: „Considerăm că sera noastră constituie o soluție inedită și care este destul de accesibilă”. Colegul ei, Andrei Sava, era de părere că, față de ceilalți, au avut atuul de a lucra în echipă: „Scopul nostru nu a fost nea-părat să câștigăm, ci să demonstrăm că suntem cei mai buni!”.„Pe elevii care au reușit această ispravă îi recunosc pentru că sunt «reci-diviști» în domeniul concursurilor și al premiilor și sunt foarte încântat să avem astfel de elevi. Toți cei prezenți astăzi aici ați putea fi performeri, iar exemplul lor constituie o dovadă a faptului că există și alte zone de concurență la care vă puteți înscrie și puteți aspira”, declara, ieri, prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului „Mircea”.În etapa regională a aceluiași concurs, după mirciști s-a clasat echipajul Liceului Teoretic „Ovidius” coordonat de prof. Carmen Bucovală, pentru proiectul „SATA - 1", Colegiul Național de Arte „Regina Maria” situându-se pe locul III cu proiectul „Banca școlară activă”, realizat de o echipă coordonată de prof. Liana Opriș.