Viaţă grea pentru directori

AVAND IN VEDERE REZULTATELE FFF PROASTE DE LA BACALAUREAT POATE AR TREBUI AVUT IN VEDERE SI NOTAREA PROFESORILOR .UN PROFESOR DE MATEMATICA SAU DE LB.ROMANA AI CARUI ELEVI NU AU PROMOVAT LA BACALAUREAT SI-A LUAT SALARIUL DEGEABA UN AN DE ZILE! ELEVII CARE NU AU FRECVENTAT CURSURILE SI NU AU INVATAT AU PLATIT PRETUL,DAR PROFESORII? LA SFARSITUL UNEI ORE , UN ELEV PREZENT ,TREBUIE SA AIBA CUNOSTINTELE NECESARE UNEI NOTE DE 5! ACEASTA ESTE PAREREA MEA CA SI PROFESORII TREBUIE SA PLATEASCA CUMVA ACEASTA RUSINE IN CARE A AJUND INVATAMANTUL ROMANESC!