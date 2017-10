Viaţa de arheolog pusă pe tapet la Muzeul de Istorie

Viața de arheolog pusă pe tapet la Muzeul de Istorie

Munca arheologilor este una puțin cunoscută de publicul larg, chiar și într-un oraș precum Constanța, unde arheologia este, literal, la ea acasă. Însă o serie de inițiative pornite de tinerii de la Asociația Studenților la Arheologie și Istorie din România (ASAIR) ar putea îmbunătăți puțin situația. Seria aceasta de inițiative s-a deschis cu o expoziție de fotografie la Librăria Predania, intitulată „Arheologia - Pasiune, Știință și Poezie”. În acest sfârșit de săptămână, expoziția va fi mutată la Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța. Această mutare prilejuiește și o regândire și lărgire a expoziției, care nu va mai cuprinde numai fotografii, ci și piese arheologice care apar în unele din imaginile expuse. Numărul fotografiilor va crește, de la puțin peste o sută la o sută și douăzeci. „Avem piese de la Tomis, vreo două vitrine, în special piesele care apar în fotografii. Vor mai fi piese de la Capidava, de la cetatea greacă de la Albești, de la fortificația romană de la Ovidiu și de la Cheia. Acesta din urmă este un sit al culturii preistorice Hamangia. Avem câteva fotografii și am zis să aducem piese și de acolo” a declarat Radu Petcu, vicepreședin-tele ASAIR Constanța. O vitrină specială va fi rezervată monedelor. „Va trebui să o punem lângă o priză, pentru că are neon. Vom avea în jur de 15 - 20 de emisiuni monetare descoperite în cetățile care sunt subiectul fotografiilor noastre, precum: Tomis, Histria, Capidava și alte locații”, spune Petcu. Vor fi expuse, în general, vase ceramice și amforete. „Vom pune și un platou. Este o piesă extraordi-nară. A fost descoperit în 2007 la Capidava. Din păcate, nu am fost eu cel care l-a descoperit, spune Petcu zâmbind, a fost un coleg de-al meu cu prietena lui. Este din secolul VI d. Hr. Și este unicat pentru Dobrogea. Este împodobit cu două cruci, cu portretul unui episcop între ele. Va fi expus singur, într-o vitrină, pentru că este destul de mare”. Fotografiile, care înfățișează munca pe un sit arheologic, vor fi însoțite și de data aceasta de versurile poetului Ovidiu, dar unele vor fi schimbate. Organizatorii au observat că nu întotdeauna vizitatorii pot vedea legătura dintre imagini și versuri, așa cum o văd organizatorii, mai familiarizați cu Dobrogea antică și istoria acesteia. Spre deosebire de expoziția de la Librăria Predania, cea de la Muzeul de Istorie nu va porni cu un vernisaj, pentru că în toamnă, după ce fotografiile își vor fi încheiat „turneul” prin țară, la mai multe centre universitare, vor fi readuse la muzeu. Cu ocazia respectivă, când se va pregăti și un catalog al expoziției, organizatorii vor pregăti un vernisaj pe măsură.