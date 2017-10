Vezi aici SUBIECTELE la MATEMATICĂ pe care le-au avut de rezolvat absolvenţii de clasa a VIII-a la proba de astăzi

Vezi aici SUBIECTELE la MATEMATICĂ pe care le-au avut de rezolvat absolvenții de clasa a VIII-a la proba de astăzi

Elevii care au susținut astăzi proba la matematică din cadrul evaluarii nationale au avut de rezolvat varianta cu numarul 2. Sustinerea probei s-a incheiat la ora 12:00.SUBIECTELE LA MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2012I.1. Rezultatul calculului 12+12:4=…….2. Media aritmetica a numerelor 7 si 23 este egala cu…3. Se considera multimea A={x∈R/2x ≤4}este egala cu intervalul…..4. Perimetrul unui romb cu latura de 4 cm este egal cu….5. (se da fig. VEZI MAI JOS) Cubul ABCDEFGH are muchia de 5 cm, aria totala a cubului este egala cu….6. (se da diagrama VEZI MAI JOS) In diagrama de mai jos sunt reprezentate rezultatele elevilor unei clase la un test. Numarul elevilor din clasa care au obtinut la test cel putin nota 8 este egal cu…II1. Desenati o piramida patrulatera regulata de varf V si baza ABCD.2. Se considera numerele a=4/ √5+1 si b= √15: √3+1. Calculati media geometrica a celor doua numere.3. Intr-o clasa sunt 26 de elevi. Daca din clasa ar pleca 2 fete si 3 baieti, atunci numarul fetelor ar fi egal cu dublul numarului baietilor. Determinati numarul fetelor din clasa4. Se considera functia f:R→f(x)=-2x+3a) Reprezentati grafic functia f in sistemul de coordonare xOyb) Determinati numarul real a pentru care punctul A(a, -a) apartine graficului functiei f5. Se considera expresia E(x) = (1+2-x/x+1):x-1/(2x+1)²-(x+2)², unde x este numar real x≠- 1. Aratati ca E(x)=9 pentru orice x numar real.III1. O vaza are forma unei prisme drepte cu baza patrat. Inaltimea vazei este de 40 cm, iar latura bazei este de 10 cm. In vaza se toarna 3 litri de apa.a) Calculati aria laterala a vazeib) Determinati inaltimea la care se ridica apa in vazac) In vaza se introduc 4 cuburi din piatra, fiecare cub avand muchia de 4 cm. Determinati cu cati cm creste nivelul apei din vaza dupa introducerea celor 4 cuburi din piatra2. (se da fig. VEZI MAI JOS) In figura 2 este reprezentata schematic o placa de gresie in forma de dreptunghi cu AB=28 cm si BC=21cm.a) Calculati lungimea segmentului (DB)b) Determinati aria triunghiului EAB, unde E este mijlocul laturii CDc) Aratati ca sinusul unghiului AEB este egal cu 12/13. (vezi subiectele atasate)