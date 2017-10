"Veterani" disperaţi după diplome! La 40 de ani, s-au înscris în clasa a IX-a

"Veterani" disperați după diplome! La 40 de ani, s-au înscris în clasa a IX-a

La terminarea celor opt clase, o parte dintre elevi au decis să plece la muncă în străinătate sau să renunțe la școală pentru a aduce un venit în familie, iar șansa lor la continuarea studiilor liceale rămân seralul și frecvența redusă, adică sâmbăta și duminica.86 de viitori liceeni constănțeni care au împlinit vârsta de 18 ani se vor întoarce în băncile liceelor în care au fost repartizați începând cu 15 septembrie.Prof. Cătălin Agafiței, președintele comisiei special numite de ISJ Constanța să se ocupe de procesul de depunere a dosarelor, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că circa jumătate dintre ei sunt adulți care au vârste chiar și de 40 de ani.Consultând listele puse la dispoziție de ISJ Constanța, am constatat că nouă dintre cei 86 au susținut Evaluarea Națională, ei fiind și primii care au fost repartizați în cadrul unei ședințe publice, împreună cu cei care au dat examenul de capacitate sau testele naționale. În a doua etapă sunt repartizați ceilalți, în ordinea descrescătoare a mediilor.În municipiul Constanța, există patru unități liceale care dispun de aceste forme de învățământ, și anume colegiile tehnice „C.A. Rosetti”, „Pontica”, „Vasile Pârvan” și „Dimitrie Leonida”.„Unii chiar reușesc să ia Bacul!“De la prof. Elvira Nica, directorul Colegiului „C.A. Rosetti”, am aflat că numărul celor care ajung să studieze în aceste forme scade de la an la an.„Noi avem o clasă cu specializarea tehnician mecanic întreținere și reparații, în care mai există 10 locuri libere. Majoritatea celor care vin să studieze la seral sunt trimiși de angajatori să-și completeze studiile, alții dintre ei întorcându-se de la muncă din străinătate, unde și-au încercat norocul”, a mai adăugat prof. Nica.Durata studiilor la ambele forme este de cinci ani, cu diferența că cei care se înscriu la frecvență redusă nu pot face practică. Cert este că majoritatea se prezintă la examenele de Bacalaureat și, după cum afirma același director, reușesc să obțină diploma după ce se înscriu în mai multe sesiuni și promo-vează prin… cumul.„Am avut și persoane care și-au dorit să ia Bacalaureatul și dacă nu au reușit în totalitate în prima sesiune, în cea de-a doua am avut surpriza să intre în posesia diplomei care îi ajută astfel să spere și la un salariu mai bun”, a conchis prof. Nica.v v vDe asemenea, absolvenții învățământului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învățământul liceal sau profesional de stat, fără a le fi condiționată achitarea vreunei taxe.