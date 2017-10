Veşti proaste despre marele actor Radu Beligan

Vești proaste despre marele actor Radu Beligan

Ştire online publicată Luni, 25 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Marii actori își amână reprezentațiile doar atunci când se confruntă cu probleme de sănătate. Așa s-a întâmplat și în cazul maestrului Beligan, care mai avea programate încă cinci reprezentații ale spectacolului „Nemuritorul”.Surse din cadrul echipei sale au mărturisit, pentru „ring”, că are, într-adevăr, probleme de sănătate, dar nu atât de grave cum se speculează. „S-au anulat spectacolele și încă nu știm când le vom relua. Maestrul are mici probleme cu vocea, a făcut niște analize medicale, dar am decis să anulăm spectacolele și pentru a-l proteja, dar și din respect pentru public. Nu este nimic grav, dar e mai bine să fim precauți, mai ales că are o vârstă și este mai sensibil”, au declarat surse din echipa maestrului Radu Beligan.