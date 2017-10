Veşti despre salariile din educaţie. Profesorii sunt momiţi cu măriri, sindicatul ameninţă cu proteste

1

foarte usor de momit

Aceasta categorie sociala - cadrele didactice- sunt cel mai usor de momit si cel mai greu de scos in strada ptr. a-si cere drepturile! Asta ptr ca stau prea mult pe ganduri, iau in cosiderare diferite aspecte, cum ar fi "dar ce vor zice parintii daca nu facem orele, ce vom face cu copiii daca nu se face scoala in timpul grevei", etc., etc.! Asa, nu ne vom castiga niciodata drepturile. Uitativa la cei de la ROMATSA, la medici, si la altii. Noi, profesorii,ca grup social suntem destul de slabi!