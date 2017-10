Veşti bune pentru învăţământ, la început de an

Vești bune pentru învățământ, la început de an

Ştire online publicată Marţi, 05 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Costul standard per elev, în învățământul din mediul urban, pentru anul 2016, crește de la 2.520 lei la 3.043 lei, iar în mediul rural, de la 2.898 lei la 3.499 lei. Guvernul a aprobat o hotărâre privind normele metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale.Costul standard reprezintă cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora. Prin aceeași hotărâre, este majorat și costul standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii”, de la 312 lei în 2015, la 321 lei.Actul normativ stabilește și coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani.Finanțarea de bază asigurată de la bugetul de stat pentru învățământul preuniversitar va fi majorată, în 2016, cu aproximativ 20%, comparativ cu anul în curs.