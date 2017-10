Veşti bune pentru elevii de clasa a V-a. Vin noile manuale!

Vești bune pentru elevii de clasa a V-a. Vin noile manuale!

În câteva zile, elevii de clasa a V-a vor avea, în sfârșit, manuale după care să învețe. Ministerul Educației Naționale și editurile declarate câștigătoare la licitația organizată în acest an de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) vor semna, în cursul acestei săptămâni, contractele privind editarea și distribuirea în școli a manualelor școlare, în format tipărit, pentru 11 discipline de clasa a V-a.„Contractele au la bază opțiunile exprimate de cadrele didactice în această săptămână, în urma consultării pe platforma manuale.edu.ro a versiunilor electronice/digitale ale manualelor școlare pentru următoarele materii: matematică, limba și literatura română, limba engleză (limbă modernă 1), limbă franceză (limbă modernă 2), limba germană (limbă modernă 1/limbă modernă 2/limbă modernă 1 - studiu intensiv), biologie, educație socială, geografie, educație plastică, educație muzicală, respectiv consiliere și dezvoltare personală”, explică ministrul Educației, Liviu Pop.Manualele școlare pentru cele 11 discipline se adaugă celor 12 aprobate în lunile august și septembrie pentru alte 12 discipline din planul-cadru aferent clasei a V-a, acestea din urmă fiind deja distribuite în unitățile de învățământ.De Ziua Educației, ministrul Pop se arăta optimist și spunea că a grăbit procedurile pentru ca manualele să ajungă în școli înainte de a se termina lecțiile cuprinse în compendiu.„Loturile licitate sunt în curs de comandă și sperăm ca,în maximum cinci săptămâni, cât mai avem compendiu, să ajungă în școli și manualele”, spunea Liviu Pop.Între timp, profesorii au ajuns la exasperare și speră, la rândul lor, ca manualele să fie mai bine elaborate decât compendiul care le-a ținut locul timp de aproape două luni de școală.„Este plin de greșeli, mai ales la limbi străine. Este cumplit. Ce să le spui elevilor: «Aici nu e bine, tăiați, că au scris niște oameni care nu se pricep»? Se vede că a fost făcut pe genunchi. Avem generații de copii buni, care merită să le oferim o educație desăvârșită, care ne vor duce mai departe munca noastră. Dar noi, cadrele didactice, suntem nevoite să muncim de două ori mai mult ca să dregem ce s-a greșit de sus”, ne-a spus o profesoară de franceză.Nici vestitul manual de sport nu este prea reușit. Dincolo de ridicolul multor lecții, pe care elevii doar le citesc în manual, dar nu au unde să le pună în practică, pentru că școala nu are sală de sport, conținutul este presărat cu greșeli.„Atunci când este posibil și vremea ne permite, ieșim afară și facem orele, dar, la iarnă, vom sta în clasă și vom citi din manual”, ne-a spus o profesoară de sport de la Școala nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța, unde nu există sală pentru desfășurarea orelor de educație fizică.Pentru cei care nu mai au răbdare să vadă ce conțin noile manuale pentru clasa a V-a, versiunile electronice/digitale ale tuturor manualelor școlare aprobate pentru clasa a V-a (cu excepția disciplinei religie - cultul ortodox) sunt accesibile online, atât pentru elevi, profesori, părinți etc., pe site-ul manuale.edu.ro.