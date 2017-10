VESTE TRĂZNET PENTRU PROFESORI! Modificări importante la Legea Educaţiei

2

Felicitari!

1960-1963 Am fost elev la o scoala profesionala din Targu-Mures, clasa de electricieni. Primeam gratuit in afara de masa, cazare si uniforma scolara, costum din stofa de doc pentru vara, iar iarna palton, bocanci, 2 perechi de indispensabili si doua camasi. La sfarsit de saptamana dadeam rufele murdare la spalatoria gratuita a scolii. Pentru ca nu eram din oras si locuiam la 500 km. departare de casa primeam si "foi de drum" CFR dus/intors gratuit, de trei ori pe an, pentru fiecare vacanta.