Veste şocantă pentru viitorii şcolari ai clasei pregătitoare

Nu este nimic socant ! Se anuntase deja ca doar in anul 2012 parintii vor avea posibilitatea sa aleaga intre grupa pregatitoare si clasa I, din 2013 se va trece direct la grupa pregatitoare, obligatoriu si in plus nu ne mai socheaza nimic in tara asta ! Noi vom repeta grupa mare si apoi in 2014 vom merge la 6 ani si jumatate la pregatitoare, daca nu se mai schimba ceva ...