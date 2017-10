Veste bună pentru profesorii constănţeni. Cine va primi cel mai mare salariu

4

de ce nu platesc taxe si impozite DOAR bugetarii??? de ani de zile numai pt ei se lucreaza, culmea, sanatatea si educatia are angajatii care NU traiesc din salarii, spaga in cazul unora, meditatiile neimpozabile in cazul altora ,plus concediul de peste 3 luni anual, evident platit sunt doar bonusuri pt ei !!! ce ofera ei societatii, celor ce le platesc salariile? nesimtire, indiferenta, nepasare, aroganta, samd... culmea, unora dintre ei, tot noi le-am platit educatia, in facultati fara taxa ...