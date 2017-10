Vernisaj la Colegiul de Artă

Ziua Internațională a Mării Negre este sărbătorită, și în acest an, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, prin vernisarea unei expoziții, mâine, la ora 13.00, la Galeria Colegiului Național de Arte „Regina Maria”. Din 2008, în această instituție, se derulează un proiect educațional legat de Marea Neagră, cu titlul „Marea Neagră nu e numai marea noastră”. Sub acest generic, în fiecare an, s-a derulat cu un alt subtitlu. Dacă anul trecut s-a numit „Legendele Mării”, anul acesta se intitulează „Marea Neagră este inepuizabilă?”. Profesor Loretta Băluță a declarat că „lucrările reprezintă peisaje subacvatice, elemente de biodiversitate marină și de poluare. Sunt reunite lucrări ale elevilor de diferite categorii de vârstă, realizate în tehnici variate de exprimare plastică, ce confirmă creativitatea, talentul și îndrumarea continuă de care beneficiază din partea cadrelor didactice responsabile”. Cu această ocazie, vor fi recompensați și elevii care au participat, în luna iunie, la Concursul Național de Proiecte de Afișe de la Tulcea, cu tematica „O Șansă Dunării Albastre”. Profesorii care îi îndrumă pe elevi în demersul lor sunt: Loretta Băluță, Marieta Besu, Eugenia Botezatu, Mirela Dimcea, Nicolae Morărescu, Alexandru Nestorescu, Liana Opriș, Lelia Pîrvan, Marian Predoiu, Laura Seniuc, Ignat Ștefanov.