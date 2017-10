Verbier – de la satuc alpin la Mecca schiorilor

Ştire online publicată Miercuri, 05 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ce faci cand vacanta de vara, plaja, soarele si bronzul s-au terminat ? Cum sa intri in panica nu are rost, cel mai bine e sa schimbi registrul la 180 de grade : sa dai caldura si costumul de baie pe zapada si clapari, sa incepi sa iti pregatesti schiurile sau placa si sa iti planifici viitoarea vacanta. Si daca tot iti faci planuri serioase atunci destinatia neaparat trebuie sa fie una de top. Te invitam la o calatorie in Verbier , un ”must have” pe lista oricarui schior sau snowboarder pasionat.La inceputul secolului XX, Verbier era un satuc alpin care gazduia cateva cabane si adaposturi pastorale, ca de altfel multe altele din Alpi. Adevaratul potential de statiune dedicata sporturilor de iarna a fost descoperit in 1925, cand un grup de montaniarzi ambitiosi au marsaluit 15 kilometri, plecand din apropiata localitate Sembrancher cu singurul scop de a se intoarce in coborare pe skiuri.În prezent, doar daca esti mare fan al schiului de tura, daca vrei neaparat sa te antrenezi si sa transpiri zdravan, mai are rost sa faci acest traseu, pentru ca incepand cu anul 1945 in Verbier apare primul telescaun, iar in 1950 aceeasi companie care administra telescaunul se dezvolta rapid prin marirea echipei pana la incredibila cifra de… 3 angajati !!! 65 de ani mai tarziu, Verbier se mandreste cu peste 100 de instalatii de transport pe cablu si cu peste 400 kilometri de partii.Este principala statiune din cea mai mare zona de ski a Elvetiei – Regiunea celor 4 Vai (Les 4 Vallées). Situata la mare inaltime deasupra vaii Ronului si imbinand perfect un peisaj de vis, numar de zile insorite, zapada abundenta, partii favorabile si nightlife, Verbier reuseste astfel sa atraga de mult timp sportivii, mai ales pe cei tineri. De la boom-ul in ski din anii 1960-1970 si pana astazi, Verbier este realmente Mecca schiorilor.Posibilitatile de ski sunt practic nelimitate in Verbier, pentru toate categoriile de schiori, de la cei experimentati care au ca tinta partiile negre sau traseele off-piste si pana la incepatorii care au la dispozitie atat piste speciale la baza muntelui, cat si monitori de schi ai celor peste 10 scoli prezente aici. Sa nu uitam ca discutam de un domeniu schiabil impresionant si extrem de vast, cu statiuni interconectate (Verbier, Bruson, Nendaz, Veysonnaz, Siviez si Thyon) unde partiile au altitudini care pleaca de la 1500 metri (Verbier) si urca pana la 3330 metri (Mont Fort). Sus, la cota maxima, panorama Alpilor este una impreionanta – schiorii ajunsi aici isi pot bucura privirea cu silueta emblematicului Matterhorn (cunoscut si sub numele de muntele Toblerone, aparand pe ambalajul ciocolatei Toblerone, celebra în întreaga lume), dar si cu Masivul Mont Blanc din departare.Conditiile meteo favorabile si altitudinea sunt alte puncte forte ale statiunii montane Verbier, fiind asadar o destinatie de schi excelenta si o alegere safe chiar si pentru capetele de sezon. De la cei 1500 metri altitudine ai statiunii, turistii pot atinge altitudini de peste 2700 metri in mai putin de 11 minute, atat dureaza calatoria cu cele doua gondole consecutive.Iar daca esti schior in Verbier, privelistile extraordinare si experienta schiatului pot fi condimentate de intalniri cu celebritati. Alaturi de statiuni precum Aspen (SUA), Courchevel (Franta), Saint Moritz (Elvetia) sau Chamonix (Franta), Verbier este una din destinatiile preferate de celebritati. Daca putem spune asa, e versiunea de iarna a vestitelor Saint-Tropez sau Monaco.Richard Branson, excentricul om de afaceri, fondator al Virgin Group este cel care a dat tonul, mai ales de cand a construit aici un luxos hotel cu apartamante. A urmat familia regala din Marea Britanie, si, treptat, alte celebritati de pe intregul mapamond. Si nu putini dintre ei sunt cei care isi si cumpara proprietati in mica localitate – o cabanuta standard din lemn si piatra, costa doar 9 milioane de euro. Chilipir, daca e sa ne gandim ca printre celebritatile care vin in Verbier se numara si membri ai familiei regale daneze, Printii William si Harry ai Marii Britanii, printesa Charlotte de Monaco, sotii Beckham, Tina Turner, Leonardo DiCaprio, Jude law sau Jamie Oliver. Iar lista nu se opreste aici. Iar cum piste speciale pentru VIP-uri inca nu sunt, daca esti in Verbier ai toate sansele sa te trezesti ca schiezi alaturi de ei.Mirunette International Education continua traditia taberelor de ski si snowboard si te invita sa petreci iarna la cote maxime in Alpii Elvetieni! Viziteaza cea mai cosmopolita statiune din Elvetia, faimosul Verbier! Te asteapta lectii de ski si snowboard, drumetii prin nameti, peste 400 de km partii excelent amenajate, excursii si activitati distractive intr-un mix international!Pentru tabara de ski si snowboard din februarie 2017 locurile sunt limitate iar inscrierile continua. Mai multe detalii gasesti pe www.mirunette.ro