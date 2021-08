Venus vă aşteaptă cu Eros în braţe, la Muzeul de Istorie Constanţa

De precizat că aceasta a fost descoperită în urmă cu 15 ani, în urma supravegherii făcută la săparea fundaţiei pentru Casa Notarilor de pe strada Mircea. „Venus este reprezentată în picioare, cu greutatea corpului pe piciorul drept, stângul fiind uşor retras şi flexat din genunchi. Mantia care a alunecat, îi acoperă piciorul drept şi partea inferioară a spatelui. În afara vălului, zeiţa nu mai are nici un alt articol de îmbrăcăminte, nici măcar sandale. Corpul este bine proporţionat, exceptând labele picioarelor, exagerat de mari. Venus, care are între atribute şi pe cel de divinitate a fertilităţii, devine protectoarea căsătoriei şi a familiei, ipostază în care se afirmă tipul roman de Venus Genetrix, cult ce capătă un caracter oficial, zeiţa fiind considerată nu doar mama lui Eneas şi protectoarea urmaşilor acestuia, ci chiar străbuna şi protectoarea poporului roman”, au declarat aceştia. Cert este că, chiar şi fragmentară, „Venus cu Eros în braţe”, are un caracter senzual, sugerând mai degrabă maternitatea.





Atât constănţenii, cât şi turiştii pot admira în sala „Tezaur” a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) statueta „Venus cu Eros în braţe”. De culoare albă, statueta se păstrează fragmentar, întrucât lipseşte partea superioară, de deasupra ombilicului. De asemenea, aceasta prezintă ciobituri la genunchiul stâng, pe şoldul drept, pe faldurile mantiei şi la bază. Apoi, au precizat specialiştii instituţiei de cultură, de la Eros se păstrează piciorul stâng şi punctele de contact, pe pântecul şi şoldul zeiţei.