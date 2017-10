Veniţi să vedeţi ce n-aţi mai văzut niciodată ! "Amare Street Fest", eveniment de excepţie

Veniți să vedeți ce n-ați mai văzut niciodată ! "Amare Street Fest", eveniment de excepție

De la verbul „amare”, care înseamnă „a iubi”, marele poet exilat la Tomis, Ovidius, spunea odinioară că iubirea este menirea lumii, iar acest Festival Internațional de Teatru de Stradă se desfășoară sub semnul artei iubirii.În acest fel, au precizat reprezentanții Asociației „Eurocult”, marile Dionisii de la Tomis redevin, astfel, centrul de interes al Cetății, așa cum era în vechime, sub o nouă denumire și sub forma unui spectaculos alai de dansatori, aruncători de steaguri, satiri și nimfe, arlechini, toboșari, animale fantastice și multe alte surprize.„Anul acesta s-au împlinit 2.000 de ani de la moartea marelui exilat Ovidius Publius Naso, iar celebrarea acestuia nu se poate face fără cea mai mare sărbătoare a grecilor, care îl proslăveau pe Dionisos, zeul vegetației, pomiculturii, fertilității și dragostei carnale. Este, însă, mai cunoscut ca zeu al vinului care dezleagă limbi și inimi, iar romanii îi spuneau Bacchus. Sub orice denumire ar fi cunoscut, acest zeu plăcut tuturor se afla în centrul celor mai importante sărbători ale anului, iar poveștile și legendele țesute în jurul său au dăinuit peste timp, ajungând până la noi. Și poetul Ovidius și-a găsit alinare în tovărășia zeului, pe care îl pomenește adesea în textele sale”, au precizat organizatorii. Așadar, două milenii mai târziu, „Amare Street Fest” va pleca din fața Sălii Sporturilor, sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 19.30 și va poposi, alături de toți locuitorii Tomisului, în piața ce poartă numele marelui poet, unde vor avea loc mai multe spectacole.Duminică, toți locuitorii Cetății sunt așteptați, începând cu ora 16.00, direct în Piața Ovidiu, pentru un sfârșit de săptămână spectaculos. Programul va lua sfârșit în jurul orei 22.00.„Cu această ocazie, invităm toți locuitorii Cetății, tomitani, invitați sau doar în trecere, să însoțească cea mai spectaculoasă manifestare a istoriei și culturii, teatrul de stradă și să-și bucure sufletele și mințile alături de incredibilele performanțe ale trupelor și artiștilor internaționali invitați”, au mai spus cei de la Asociația „Eurocult”.Dintre aceștia amintim: Sbandieratori dei Rioni di Cori (Italia), Saurus (Olanda), Mirror Familly (Slovacia), Roo’d (Marea Britanie), Firewinds (România), Harlequins (Slovacia), Blade Strings (România), Fish Drummers (Slovacia), Violoncellisimo (România) și mulți alții.„Veniți să vedeți ce n-ați mai văzut niciodată!” este promisiunea organizatorilor, care promit, astfel, Cetății o revitalizare a tradiției și, de ce nu, o continuare a ei, căci dacă Marile Dionisii sunt prezente pe parcursul întregii istorii a vechii Elade, „Amare Street Fest” poate deveni o marcă definitorie a istoriei prezentului.