Veniţi să donaţi jucării şi pentru alţi copii!

Veniți să donați jucării și pentru alți copii!

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În aula Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța are loc astăzi, începând cu ora 11, o activitate al cărei scop nobil nu presupune niciun efort considerabil, fiind îndreptată spre ajutorarea copiilor nevoiași. În cadrul parteneriatului între Societatea Națională de Cruce Roșie filiala Constanța, Școala nr. 16 Constanța și liceul-gazdă, are loc o activitate care se va desfășura sub genericul „Dăruiește din suflet – pentru suflet” și va avea ca scop donațiile de jucării, hăinuțe și bani către copiii cu mijloace materiale reduse, care le vor primi de 1 Iunie. La activitate vor participa elevi ai claselor I-VIII din Școala nr. 16 Constanța, care vor susține și un spectacol cuprinzând momente în limba engleză, dans, chitară, acordeon și canto.